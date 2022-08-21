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Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı
Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Tanju Özcan'ın makam şoförü Özgür... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T17:39+0300
2022-08-21T17:45+0300
tanju özcan
türkiye
bolu belediyesi
şoför
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Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı.Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.Şirketin genel müdürlüğüne ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.
https://sputniknews.com.tr/20220725/tanju-ozcandan-sozlu-savunma-aciklamasi-hakkimda-olumlu-karar-cikmasini-bekliyorum-1059107965.html
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tanju özcan, bolu belediyesi, şoför
tanju özcan, bolu belediyesi, şoför

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı

17:39 21.08.2022 (güncellendi: 17:45 21.08.2022)
© DHAÖzgür Yıldız
Özgür Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© DHA
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Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Tanju Özcan'ın makam şoförü Özgür Yıldız getirildi.
Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.
Şirketin genel müdürlüğüne ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.
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