https://sputniknews.com.tr/20220821/bolu-belediye-baskani-ozcanin-makam-soforu-genel-mudurluge-atandi-1060211181.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın makam şoförü genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediyesi'ne bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. Şirketin genel müdürlüğüne Tanju Özcan'ın makam şoförü Özgür... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T17:39+0300

2022-08-21T17:39+0300

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tanju özcan

türkiye

bolu belediyesi

şoför

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Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak atandı.Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.Şirketin genel müdürlüğüne ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.

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