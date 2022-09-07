https://sputniknews.com.tr/20220907/ticaret-bakanligindan-domates-konservesi-ve-salca-ihracatinin-kisitlandigi-iddiasina-yalanlama-1060918597.html
Ticaret Bakanlığı'ndan domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasına yalanlama
Ticaret Bakanlığı'ndan domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasına yalanlama
Ticaret Bakanlığı, 'domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T15:40+0300
2022-09-07T15:40+0300
2022-09-07T15:46+0300
domates
ekonomi
ticaret bakanlığı
yalanlama
salça
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Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/resmi-gazetede-yayimlandi-domates-ihracati-ticaret-bakanligi-iznine-baglandi--1060890340.html
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domates, ticaret bakanlığı, yalanlama, salça
domates, ticaret bakanlığı, yalanlama, salça
Ticaret Bakanlığı'ndan domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasına yalanlama
15:40 07.09.2022 (güncellendi: 15:46 07.09.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığı, 'domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını' bildirdi.
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.