https://sputniknews.com.tr/20220907/ticaret-bakanligindan-domates-konservesi-ve-salca-ihracatinin-kisitlandigi-iddiasina-yalanlama-1060918597.html

Ticaret Bakanlığı'ndan domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanlığı'ndan domates konservesi ve salça ihracatının 'kısıtlandığı' iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, 'domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T15:40+0300

2022-09-07T15:40+0300

2022-09-07T15:46+0300

domates

ekonomi

ticaret bakanlığı

yalanlama

salça

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Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220907/resmi-gazetede-yayimlandi-domates-ihracati-ticaret-bakanligi-iznine-baglandi--1060890340.html

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domates, ticaret bakanlığı, yalanlama, salça