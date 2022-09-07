https://sputniknews.com.tr/20220907/resmi-gazetede-yayimlandi-domates-ihracati-ticaret-bakanligi-iznine-baglandi--1060890340.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı
Domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:17+0300
2022-09-07T00:17+0300
2022-09-07T00:27+0300
ekonomi
domates
resmi gazete
ticaret bakanlığı
ihracat
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: "6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.'60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)'"
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domates, resmi gazete, ticaret bakanlığı, ihracat
domates, resmi gazete, ticaret bakanlığı, ihracat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı
00:17 07.09.2022 (güncellendi: 00:27 07.09.2022) Abone ol
Domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
'60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)'"