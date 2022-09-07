https://sputniknews.com.tr/20220907/resmi-gazetede-yayimlandi-domates-ihracati-ticaret-bakanligi-iznine-baglandi--1060890340.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı

Domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:17+0300

2022-09-07T00:17+0300

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ekonomi

domates

resmi gazete

ticaret bakanlığı

ihracat

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, domates ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: "6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.'60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)'"

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domates, resmi gazete, ticaret bakanlığı, ihracat