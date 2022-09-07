https://sputniknews.com.tr/20220907/sirnakta-65-parca-tarihi-obje-ele-gecirildi-1060894924.html

Şırnak’ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi

Şırnak’ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T01:52+0300

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2022-09-07T01:52+0300

türkiye

tarihi eser

sikke

şırnak jandama bölge komutanlığı

cizre

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon başlattı.Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 61 adet sikke, 1 adet yüzük ve 3 adet takı obje ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/edirnede-608-yillik-tarihi-caminin-musluklarini-calma-girisimi-1060220651.html

türkiye

cizre

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tarihi eser, sikke, şırnak jandama bölge komutanlığı, cizre