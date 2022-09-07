https://sputniknews.com.tr/20220907/sirnakta-65-parca-tarihi-obje-ele-gecirildi-1060894924.html
Şırnak’ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi
Şırnak’ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T01:52+0300
2022-09-07T01:52+0300
2022-09-07T01:52+0300
türkiye
tarihi eser
sikke
şırnak jandama bölge komutanlığı
cizre
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon başlattı.Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 61 adet sikke, 1 adet yüzük ve 3 adet takı obje ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/edirnede-608-yillik-tarihi-caminin-musluklarini-calma-girisimi-1060220651.html
türkiye
cizre
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tarihi eser, sikke, şırnak jandama bölge komutanlığı, cizre
tarihi eser, sikke, şırnak jandama bölge komutanlığı, cizre
Şırnak’ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon başlattı.
Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 61 adet sikke, 1 adet yüzük ve 3 adet takı obje ele geçirildi.