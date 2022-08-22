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https://sputniknews.com.tr/20220822/edirnede-608-yillik-tarihi-caminin-musluklarini-calma-girisimi-1060220651.html
Edirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişimi
Edirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişimi
Edirne’de 608 yıllık tarihi Eski Cami’nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T03:29+0300
2022-08-22T03:29+0300
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Eski Cami'nin şadırvanına gelen şahıs burada bulunan 19 musluğu gevşetti. Ardından hızlıca muslukları sökmeye başlayan hırsız, o esnada yoldan geçen vatandaşın tepki göstermesi üzerine söktüğü 2 musluğu da olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme polisleri şadırvanda inceleme ve araştırma yaptı. Musluklarda yapılan incelemenin ardından, sökülen ve hırsızın bırakıp kaçtığı musluklar cami görevlileri tarafından yeniden yerine takıldı. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Edirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişimi

03:29 22.08.2022
© İHAEdirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişimi
Edirne'de 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA
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Edirne’de 608 yıllık tarihi Eski Cami’nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine söktüğü muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.
Eski Cami'nin şadırvanına gelen şahıs burada bulunan 19 musluğu gevşetti. Ardından hızlıca muslukları sökmeye başlayan hırsız, o esnada yoldan geçen vatandaşın tepki göstermesi üzerine söktüğü 2 musluğu da olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme polisleri şadırvanda inceleme ve araştırma yaptı. Musluklarda yapılan incelemenin ardından, sökülen ve hırsızın bırakıp kaçtığı musluklar cami görevlileri tarafından yeniden yerine takıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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