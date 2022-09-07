https://sputniknews.com.tr/20220907/mersinde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060902731.html

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T09:28+0300

2022-09-07T09:28+0300

2022-09-07T09:29+0300

türkiye

mersin

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

arazöz

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Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html

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mersin, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, arazöz