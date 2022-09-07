https://sputniknews.com.tr/20220907/mersinde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060902731.html
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T09:28+0300
2022-09-07T09:28+0300
2022-09-07T09:29+0300
türkiye
mersin
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
arazöz
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Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html
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mersin, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, arazöz
mersin, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, arazöz
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
09:28 07.09.2022 (güncellendi: 09:29 07.09.2022) Abone ol
Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi.
Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.
Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.