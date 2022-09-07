https://sputniknews.com.tr/20220907/mansur-yavas-duyurdu-kyk-basvurusu-yapip-acikta-kalan-dar-gelirli-ogrenciler-icin-gecici-barinma--1060916583.html

Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapıp açıkta kalan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma

Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapıp açıkta kalan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma

Geçen yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T14:58+0300

2022-09-07T14:58+0300

2022-09-07T15:04+0300

mansur yavaş

öğrenci

yurt

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada barınma sorunu yaşayan öğrencilere “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” çağrısında bulundu.Yavaş, belediyenin yurt başvuru linkini de paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html

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mansur yavaş, öğrenci, yurt