https://sputniknews.com.tr/20220907/mansur-yavas-duyurdu-kyk-basvurusu-yapip-acikta-kalan-dar-gelirli-ogrenciler-icin-gecici-barinma--1060916583.html
Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapıp açıkta kalan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma
Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapıp açıkta kalan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma
Geçen yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:58+0300
2022-09-07T14:58+0300
2022-09-07T15:04+0300
mansur yavaş
öğrenci
yurt
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada barınma sorunu yaşayan öğrencilere “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” çağrısında bulundu.Yavaş, belediyenin yurt başvuru linkini de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kasapoglu-duyurdu-yurt-basvurulari-basladi-e-devletten-yapilabilecek-1060321828.html
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mansur yavaş, öğrenci, yurt
mansur yavaş, öğrenci, yurt
Mansur Yavaş duyurdu: KYK başvurusu yapıp açıkta kalan dar gelirli öğrenciler için geçici barınma
14:58 07.09.2022 (güncellendi: 15:04 07.09.2022) Abone ol
Geçen yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada barınma sorunu yaşayan öğrencilere “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” çağrısında bulundu.
Yavaş, belediyenin yurt başvuru linkini de paylaştı.