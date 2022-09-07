https://sputniknews.com.tr/20220907/iskiden-mavi-su-aciklamasi-cok-sayida-ponza-tasi-cikarildi-1060921779.html

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı

İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Çok sayıda ponza taşı çıkarıldı

Sultangazi'de iki gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekilerek... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T17:02+0300

2022-09-07T17:02+0300

2022-09-07T17:13+0300

istanbul

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

taş

mavi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060921373_9:0:992:553_1920x0_80_0_0_92b1eb802c31d144c26460110be01224.jpg

İstanbul Sultangazi'de 'mavi su'ya ponza taşının neden olduğu ortaya çıktı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı.Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.Çalışmaların ardından açıklama yapan İSKİ, tıkalı kanal içerisindeki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiğini açıkladı.Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ''ponza taşı'' çıkarıldı. Ayrıca İSKİ bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı da belirtti.Ponza taşı nedir?Kot pantolonların taşlanması amacıyla da kullanılan ponza taşı, genellikle inşaat sektöründe, kırtasiye malzemelerinde ve tekstil alanında yaygın olarak kullanılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-ayamama-deresindeki-kirli-suya-inceleme-1060692271.html

istanbul

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), taş, mavi