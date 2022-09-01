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İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suya inceleme
İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suya inceleme
İstanbul'da Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T20:50+0300
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dere
marmara denizi
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İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçip, Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ne gelerek, sudan numune aldı.Ekipler, ardından derenin çevresinde yer alan İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.Öte yandan, İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce atık su arıtma tesisinde yapılan denetim standart bir uygulama olup, Ayamama Deresi'nde meydana gelen hadise ile bir ilişkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Ayamama Deresi'ndeki kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından dolayı bölgedeki vatandaşlar rahatsız olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220830/marmara-denizine-dokulen-ayamama-deresi-kirmizi-akmaya-basladi-insan-kokudan-kalamiyor-1060577943.html
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istanbul
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istanbul, dere, marmara denizi, inceleme
istanbul, dere, marmara denizi, inceleme

İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suya inceleme

20:50 01.09.2022 (güncellendi: 20:51 01.09.2022)
© DHAAyamama Deresi
Ayamama Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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İstanbul'da Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçip, Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ne gelerek, sudan numune aldı.
Ekipler, ardından derenin çevresinde yer alan İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Öte yandan, İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce atık su arıtma tesisinde yapılan denetim standart bir uygulama olup, Ayamama Deresi'nde meydana gelen hadise ile bir ilişkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Ayamama Deresi'ndeki kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından dolayı bölgedeki vatandaşlar rahatsız olmuştu.
Ayamama Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı: 'İnsan kokudan kalamıyor'
30 Ağustos, 17:59
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