https://sputniknews.com.tr/20220907/internet-kullanim-surelerinde-artis-gunluk-6-saat-58-dakika-ile-rekor-kirildi-1060892405.html

İnternet kullanım sürelerinde artış: Günlük 6 saat 58 dakika ile rekor kırıldı

İnternet kullanım sürelerinde artış: Günlük 6 saat 58 dakika ile rekor kırıldı

Güncel verilere göre, günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçerken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:44+0300

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yaşam

internet

kullanım oranı

süre

artış

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Medya takip kurumu Ajans Press'in 'We Are Social' verilerinden elde ettiği bilgilere göre; 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu. Böylelikle 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.Verilere göre; 2020 yılında 6 saat 54 dakika internette geçerken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olduğu kaydedildi. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi. Başka verilere bakıldığında ise tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in gazete, dergi, internet sitelerini incelediği araştırmada, internet ile alakalı bu yıl 231 bin 491 haber yansıtıldığı tespit edildi. İnternet siteleri, internet ücretleri ve internet alışverişi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/internette-esya-satanlari-5-milyon-lira-dolandiran-sebeke-yakalandi--1060432644.html

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