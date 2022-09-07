https://sputniknews.com.tr/20220907/internet-kullanim-surelerinde-artis-gunluk-6-saat-58-dakika-ile-rekor-kirildi-1060892405.html
İnternet kullanım sürelerinde artış: Günlük 6 saat 58 dakika ile rekor kırıldı
İnternet kullanım sürelerinde artış: Günlük 6 saat 58 dakika ile rekor kırıldı
Güncel verilere göre, günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçerken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:44+0300
2022-09-07T00:44+0300
2022-09-07T00:44+0300
yaşam
internet
kullanım oranı
süre
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060427491_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bbb109ff69fcd0eea74974a8eb70a677.jpg
Medya takip kurumu Ajans Press'in 'We Are Social' verilerinden elde ettiği bilgilere göre; 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu. Böylelikle 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.Verilere göre; 2020 yılında 6 saat 54 dakika internette geçerken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olduğu kaydedildi. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi. Başka verilere bakıldığında ise tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in gazete, dergi, internet sitelerini incelediği araştırmada, internet ile alakalı bu yıl 231 bin 491 haber yansıtıldığı tespit edildi. İnternet siteleri, internet ücretleri ve internet alışverişi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/internette-esya-satanlari-5-milyon-lira-dolandiran-sebeke-yakalandi--1060432644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060427491_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f084bb87d2fd7b5c1833672e56ede984.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
internet, kullanım oranı, süre, artış
internet, kullanım oranı, süre, artış
İnternet kullanım sürelerinde artış: Günlük 6 saat 58 dakika ile rekor kırıldı
Abone ol
Güncel verilere göre, günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçerken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.
Medya takip kurumu Ajans Press'in 'We Are Social' verilerinden elde ettiği bilgilere göre; 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu.
Böylelikle 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.
Verilere göre; 2020 yılında 6 saat 54 dakika internette geçerken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olduğu kaydedildi. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi.
Başka verilere bakıldığında ise tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.
Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in gazete, dergi, internet sitelerini incelediği araştırmada, internet ile alakalı bu yıl 231 bin 491 haber yansıtıldığı tespit edildi.
İnternet siteleri, internet ücretleri ve internet alışverişi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.