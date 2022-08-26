https://sputniknews.com.tr/20220826/internette-esya-satanlari-5-milyon-lira-dolandiran-sebeke-yakalandi--1060432644.html

İnternette 109 kişiden 5 milyon lira eşya dolandıran şebeke yakalandı

İnternette 109 kişiden 5 milyon lira eşya dolandıran şebeke yakalandı

İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen kişilerle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T15:38+0300

2022-08-26T15:38+0300

2022-08-26T15:39+0300

yaşam

dolandırıcılık

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060376824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4716fa358c99f390c462d7673900cc80.jpg

İstanbul'da polise başvuran çok sayıda kişi sanal ortamda elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu.Polis tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin ürünlerini satmak isteyenlerle müşteri gibi irtibata geçtikleri belirlendi. Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi.Ürünü bırakan mağdurların parayı alamayınca geriye döndüklerinde bıraktıkları eşyalarında kısa süre içinde alındığını gördüklerinde polise başvurdukları belirlendi. 3 ay süren fiziki takip yapıldıAsayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sırasında şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin mağdurlar tarafından bırakılan ürünleri alan çete üyeleri tarafından alındığı güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.Yapılan soruşturmada şüphelilerin çaldıkları ürünleri bir mağaza açarak sattıkları öğrenildi. Yapılan soruşturmada bu mağazada ve evlerde yapılan aramada 17 adet cep telefonu, 4 adet tablet, 1 adet saat, 30 adet fotoğraf makinesi, 1 adet oyun bilgisayarı, 6 bin 300 lira ele geçirildi. Ele geçen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.17 kişi gözaltına alındıBenzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 109 kişiyi dolandırdıkları yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tesit edildi. Şüphelilerle ilgili şikayetlerin devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, istanbul