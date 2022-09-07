https://sputniknews.com.tr/20220907/hamile-kadinin-aracina-saldiran-baklavaci-kardesler-davasinda-karar-cikti-1060908615.html
Hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşler davasında karar çıktı
Hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşler davasında karar çıktı
İstanbul Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5’er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in İstinaf... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:17+0300
2022-09-07T12:17+0300
2022-09-07T12:17+0300
türkiye
istanbul
dava
baklava
şiddet
kadına şiddet
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Pendik'te 2019 yılı Temmuz ayında 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 ay hapis cezası verdi.Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i, “hürriyeti tahdit” suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/mhpli-belediye-baskaninin-makam-aracina-silahli-saldiri-2-yarali-1060889203.html
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istanbul, dava, baklava, şiddet, kadına şiddet
istanbul, dava, baklava, şiddet, kadına şiddet
Hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşler davasında karar çıktı
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İstanbul Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5’er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in İstinaf mahkemesinin bozma ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı.
Pendik'te 2019 yılı Temmuz ayında 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'er yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.
Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 ay hapis cezası verdi.
Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i, “hürriyeti tahdit” suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.
Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.