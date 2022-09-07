https://sputniknews.com.tr/20220907/fed-baskan-yardimcisi-brainard-enflasyon-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surdurulecek-1060928803.html

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Enflasyon düşene kadar sıkı para politikası sürdürülecek

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Enflasyon düşene kadar sıkı para politikası sürdürülecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için 'ne kadar sürerse sürsün' mücadele edeceklerini belirterek, politika... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T21:49+0300

2022-09-07T21:49+0300

2022-09-07T21:50+0300

fed

enflasyon

ekonomi

ukrayna krizi

abd

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Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Takas Odası ve Banka Politikaları Enstitüsü'nün konferansında 'Enflasyonu Düşürmek' başlıklı bir konuşma yaptı.Enflasyonun geçen yıl boyunca ABD'de ve tüm dünyada yükseldiğine işaret eden Brainard, Kovid-19 salgınında yaşanan dalgaların Ukrayna'daki durumla birleşmesinin bir dizi arz şokunu beraberinde getirdiğini anlattı.Brainard, güçlü tüketici harcamalarının arzın kısıtlı olduğu sektörlerde yoğunlaşmasının da yüksek enflasyona katkıda bulunduğunu kaydetti.Özellikle gıda ve benzin fiyatlarındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü azaltarak tüketici harcamalarını sınırladığına dikkati çeken Brainard, yüksek enflasyonun özellikle düşük gelirli aileleri zorladığını aktardı.'Sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesi zaman alabilir'Brainard, benzinin ülke çapındaki ortalama fiyatının temmuz ve ağustos boyunca düştüğünü belirtti.Enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin ne kadar süreceğinin arz kısıtlamalarında devam eden gevşeme, daha yavaş talep büyümesi ve daha düşük fiyat artışlarının kombinasyonuna bağlı olacağına işaret eden Brainard, arz kısıtlarıyla ilgili olarak çeşitli göstergelerin, bazı malların teslimat süreleri ile tedariklerinde iyileşme belirtilerine işaret ettiğini aktardı.Brainard, iş gücü talebinin ise kayda değer bir güç sergilemeye devam ettiğini belirterek, toplam talebin yavaşlamasının işsizlikte önceki durgunluklarda görülenden daha küçük bir artışa yol açabileceğini ancak kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu ve çeşitli iş gücü piyasası göstergelerini yakından izleyeceklerini kaydetti.Geçen yıldan bu yana Fed'in eylemleri ve iletişimlerinin finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret eden Brainard, daha sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.'Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek'Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:Yüzde 2'lik enflasyon seviyesine geri döneceklerinden emin olduklarını kaydeden Brainard, "Kararlılığımız kesin, hedeflerimiz net ve araçlarımız göreve hazır" ifadesini kullandı.Brainard, sıkıştırma döngüsünün bir noktasında risklerin artacağına dikkati çekerek, aynı zamanda çok erken geri çekilme riskinden kaçınmanın da önemli olduğunu aktardı.

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fed, enflasyon, ukrayna krizi, abd