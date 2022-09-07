https://sputniknews.com.tr/20220907/chelseade-thomas-tuchelin-gorevin-son-verildi-1060909172.html
Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi
Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:35+0300
2022-09-07T12:35+0300
2022-09-07T12:36+0300
spor
chelsea
thomas tuchel
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Sezona istediği gibi başlayamayan Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün oynanan maçta Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilen Chelsea'de 49 yaşındaki teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi.
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chelsea, thomas tuchel
Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi
12:35 07.09.2022 (güncellendi: 12:36 07.09.2022) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün oynanan maçta Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilen Chelsea'de 49 yaşındaki teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi.