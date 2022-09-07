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Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi
Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:35+0300
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spor
chelsea
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Sezona istediği gibi başlayamayan Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün oynanan maçta Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilen Chelsea'de 49 yaşındaki teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi.
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chelsea, thomas tuchel
chelsea, thomas tuchel

Chelsea'de Thomas Tuchel'in görevine son verildi

12:35 07.09.2022 (güncellendi: 12:36 07.09.2022)
© AP Photo / Susana VeraThomas Tuchel - Chelsea
Thomas Tuchel - Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Susana Vera
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dün oynanan maçta Dinamo Zagreb'e 1-0 yenilen Chelsea'de 49 yaşındaki teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi.
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