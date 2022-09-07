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Boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde defalarca bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde defalarca bıçakladı
Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşini defalarca... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:39+0300
2022-09-07T13:39+0300
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kadın cinayeti
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bıçaklama
boşanma
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Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gungorende-kadina-siddet-sikayetci-olmadi-erkek-arkadasimla-her-zamanki-tartismalarimiz-dedi-1060734283.html
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türkiye, adapazarı, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, bıçaklama, boşanma
türkiye, adapazarı, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, bıçaklama, boşanma

Boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde defalarca bıçakladı

13:39 07.09.2022
© İHA / BATUHAN SAÇARBoşanma aşamasındaki eşini adliye önünde defalarca bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde defalarca bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / BATUHAN SAÇAR
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Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.
Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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