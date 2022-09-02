https://sputniknews.com.tr/20220902/gungorende-kadina-siddet-sikayetci-olmadi-erkek-arkadasimla-her-zamanki-tartismalarimiz-dedi-1060734283.html

Güngören'de kadına şiddet: Şikayetçi olmadı, 'Erkek arkadaşımla her zamanki tartışmalarımız' dedi

Güngören'de kadına şiddet: Şikayetçi olmadı, 'Erkek arkadaşımla her zamanki tartışmalarımız' dedi

İstanbul Güngören'de R.K.'yı (17) bıçak tehdidiyle sokağa çıkarıp kafasına yumrukla vuran B.E.D. (24), mahalle sakinlerinin müdahalesiyle durduruldu. Şikayetçi... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T17:22+0300

2022-09-02T17:22+0300

2022-09-02T17:22+0300

türkiye

istanbul

güngören

kadına şiddet

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İstanbul'da Güngören Gençosman Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki R.K. adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D.'den ayrılmak istedi. Bunun üzerine B.E.D., R.K.'nin evine geldi. Bıçakla tehdit ederek, R.K.'yi dışarı çıkaran B.E.D., sokakta tartıştı.Elinde bıçağı indirmediği dikkat çeken B.E.D., R.K.'yi bir aracın kaputuna sıkıştırdı. Kafasına defalarca kez yumruk darbesi alan R.K., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle B.E.D.'nin elinden alındı. Şiddete tanık olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri R.K. ile konuşarak, olayla ilgili bilgi almak istedi. Ancak R.K., "B.E.D. benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zamanki tartışmalarımız" diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.R.K. ile aynı binada oturan R.H., "Daha önce de böyle olaylar çok oluyordu. Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor. Annem seslerine uyanmış. Kriz geçiriyormuş, apartmanın da camını kırmış sanıyorum. Yaşananlar nedeniyle çok rahatsızız" dedi.Öte yandan B.E.D.'nin R.K.'yi darp ettiği anlar ise, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak olan şüphelinin R.K.'yi bir arabanın kaputuna sıkıştırdığı, kafasını yumrukladığı görülüyor.

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istanbul, güngören, kadına şiddet