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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/avusturyada-elektrik-fiyatina-fren-duzenlemesi--1060920286.html
Avusturya’da 'Elektrik fiyatına fren' düzenlemesi
Avusturya’da 'Elektrik fiyatına fren' düzenlemesi
Avusturya’da hükümet, artan enerji fiyatları nedeniyle 1 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektrik birim fiyatını... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T16:35+0300
2022-09-07T16:35+0300
avrupa'da enerji krizi
avusturya
elektrik
enerji
karl nehammer
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzenlenen basın toplantısında, 'Elektrik fiyatına fren' adı verilen düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiğini söyledi. Kasım 2022-temmuz 2023 arasında geçerli olacak düzenleme kapsamında, 2 bin 900 kilovatsaate kadar 1 kilovatsaatin ücreti 10 sent olarak sabitlendi. Elektrik birim fiyatının her eyalete göre farklılık gösterdiği ülkede, ortalama 30 sent olan birim fiyatının 10 sente sabitlenmesiyle, belirlenen zaman zarfında vatandaşın cebinden 500 euro daha az çıkacağı belirtildi. Başbakan Nehammer, kriz önceki dönemde elektrik birim fiyatının 10 sent olduğu için bu rakamın belirlendiğini kaydederek, 2 bin 900 kilovatsaatin bir yıllık tüketimin yüzde 80’ine tekabül ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/fransada-enerji-tasarrufu-icin-yuzme-havuzlari-kapatiliyor-1060916959.html
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avusturya, elektrik, enerji, karl nehammer, tarife
avusturya, elektrik, enerji, karl nehammer, tarife

Avusturya’da 'Elektrik fiyatına fren' düzenlemesi

16:35 07.09.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
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Avusturya’da hükümet, artan enerji fiyatları nedeniyle 1 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektrik birim fiyatını sabitleştirdi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzenlenen basın toplantısında, 'Elektrik fiyatına fren' adı verilen düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek kabul edildiğini söyledi.
Kasım 2022-temmuz 2023 arasında geçerli olacak düzenleme kapsamında, 2 bin 900 kilovatsaate kadar 1 kilovatsaatin ücreti 10 sent olarak sabitlendi.
Elektrik birim fiyatının her eyalete göre farklılık gösterdiği ülkede, ortalama 30 sent olan birim fiyatının 10 sente sabitlenmesiyle, belirlenen zaman zarfında vatandaşın cebinden 500 euro daha az çıkacağı belirtildi.
Başbakan Nehammer, kriz önceki dönemde elektrik birim fiyatının 10 sent olduğu için bu rakamın belirlendiğini kaydederek, 2 bin 900 kilovatsaatin bir yıllık tüketimin yüzde 80’ine tekabül ettiğini söyledi.
Yüzme havuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
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