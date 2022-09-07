https://sputniknews.com.tr/20220907/100-bin-liraya-alip-yeniledi-2-eve-degismedi-1060910119.html

100 bin liraya alıp yeniledi, 2 eve değişmedi

100 bin liraya alıp yeniledi, 2 eve değişmedi

Antalya'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T12:44+0300

2022-09-07T12:44+0300

2022-09-07T12:44+0300

yaşam

otomobil

klasik otomobil

antalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060909746_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_616bd5ff0efdde2a568f457671ba4a7e.jpg

Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti.Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı. Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı.Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.2 milyon lira teklif edildiOtomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.'Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum'Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20220828/konyada-klasik-otomobil-tutkunlarindan-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-konvoy-1060497138.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomobil, klasik otomobil, antalya