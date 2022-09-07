https://sputniknews.com.tr/20220907/100-bin-liraya-alip-yeniledi-2-eve-degismedi-1060910119.html
100 bin liraya alıp yeniledi, 2 eve değişmedi
100 bin liraya alıp yeniledi, 2 eve değişmedi
Antalya'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:44+0300
2022-09-07T12:44+0300
2022-09-07T12:44+0300
yaşam
otomobil
klasik otomobil
antalya
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Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti.Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı. Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı.Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.2 milyon lira teklif edildiOtomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.'Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum'Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20220828/konyada-klasik-otomobil-tutkunlarindan-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-konvoy-1060497138.html
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otomobil, klasik otomobil, antalya
otomobil, klasik otomobil, antalya
100 bin liraya alıp yeniledi, 2 eve değişmedi
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Antalya'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven, satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirten Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobiline gözü gibi bakıyor.
Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti.
Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı. Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı.
Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.
Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.
2 milyon lira teklif edildi
Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.
'Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum'
Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:
"Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum."