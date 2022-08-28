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https://sputniknews.com.tr/20220828/konyada-klasik-otomobil-tutkunlarindan-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-konvoy-1060497138.html
Konya’da klasik otomobil tutkunlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konvoy
Konya’da klasik otomobil tutkunlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konvoy
Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobiller şehirde tur attı. Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci “30 Ağustos Zafer... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T17:32+0300
2022-08-28T17:33+0300
yaşam
türkiye
konya
klasik otomobil
konvoy
30 ağustos zafer bayramı
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Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin açılışının ardından yaklaşık 50 klasik otomobil tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayan konvoy, Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde sona erdi.Dernek Başkanı Muammer Deveci, gazetecilere, Konya'da klasik otomobil merakının çok fazla olduğunu söyledi. Bu altyapının çok eskiye dayandığını ifade eden Deveci, "Biz de arkadaşlarımızı bir dernek çatısı altında buluşturduk. Açılışımızı yaptıktan sonra da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konvoy oluşturarak bayramı bu şekilde kutlamaya karar verdik" diye konuştu.
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türkiye, konya, klasik otomobil, konvoy, 30 ağustos zafer bayramı
türkiye, konya, klasik otomobil, konvoy, 30 ağustos zafer bayramı

Konya’da klasik otomobil tutkunlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konvoy

17:32 28.08.2022 (güncellendi: 17:33 28.08.2022)
© AAKonya’da klasik otomobil tutkunlarından '30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konvoy
Konya’da klasik otomobil tutkunlarından '30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konvoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobiller şehirde tur attı. Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konvoy oluşturarak bayramı bu şekilde kutlamaya karar verdik" diye konuştu.
Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin açılışının ardından yaklaşık 50 klasik otomobil tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayan konvoy, Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde sona erdi.
Dernek Başkanı Muammer Deveci, gazetecilere, Konya'da klasik otomobil merakının çok fazla olduğunu söyledi. Bu altyapının çok eskiye dayandığını ifade eden Deveci, "Biz de arkadaşlarımızı bir dernek çatısı altında buluşturduk. Açılışımızı yaptıktan sonra da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konvoy oluşturarak bayramı bu şekilde kutlamaya karar verdik" diye konuştu.
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