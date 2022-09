https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-basketbol-federasyonu-baskani-turkoglundan-gurcistan-maci-tepkisi-bu-utanc-fibanin-utanci-1060877667.html

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan Gürcistan maçı tepkisi: Bu utanç FIBA'nın utancı

2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili aldığı karar ve organizasyondaki... 06.09.2022

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın A Grubu'nda Belçika'yı 78-63 yendiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Belçika karşısında alınan galibiyetten dolayı milli takımı tebrik eden Türkoğlu, "Yaşanan o kadar kaostan sonra bugün verdikleri mücadele ve kazandıkları galibiyetten dolayı onları gönülden kutlamak istiyordum. Bu istek ve arzularının önümüzdeki maçlara da yansıyacağına inanıyorum. Böyle oynadıkça her geçen gün performansımız daha iyi olacaktır ve daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Genç bir takımız ama kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kaliteli bir hocamız var. Her geçen gün daha iyiye gideceğimize inanıyorum" diye konuştu.A Milli Takım'ın Belçika karşısında çok iyi oynadığını anlatan Türkoğlu, yarın İspanya ile yapılacak maçı da kazanarak grubu iyi bir yerde tamamlamak istediklerini dile getirdi.Türkoğlu, Gürcistan maçında 22 saniyelik süreyle ilgili yaşanan kural hatası hakkında A Milli Takım'ın yaptığı itirazın FIBA tarafından reddedilmesi konusundaki soru üzerine, "Süreç o kadar acı ve üzücü ki bunu bazen kelimelerle ifade etmemiz zor oluyor. Buraya gelirken birçok arkadaşımla karşılaştım, hepsi bu karar nedeniyle şaşkın olduklarını ve inanamadıklarını söylüyor. FIBA, gerek hakem hataları gerek organizasyon anlamında her geçen gün bir çöküş yaşıyor. Özellikle 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'daki olaylar, Almanya'daki olaylar, hakem hataları, organizasyon hataları... FIBA'nın her geçen gün güç kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.'FIBA nezdinde yapılan bu hatalar kabul edilemez'Hidayet Türkoğlu, karşılaşmaların eksiksiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Türkoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) başta olmak üzere uluslararası arenada haklarını arayacaklarını vurgulayarak, "Ekip olarak bütün süreçleri başlattık. Gerek CAS gerek uluslararası her platformda hakkımızı arayacağız. Sitelerine baktığımız zaman kendi kurallarını bile uygulamadıkları bir süreçten bahsediyoruz. Biz hukuki süreçleri sonuna karar zorlayıp, hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.'Üç maymunu oynamaları bizi şaşırtıyor'Hidayet Türkoğlu, Gürcü oyuncuların soyunma odası koridorunda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırısı ve ardından Gürcistan Basketbol Federasyonu ile oyuncularının bu konudaki açıklamaları hakkında soruyu, şöyle yanıtladı:

