https://sputniknews.com.tr/20220905/fibadan-turkiyenin-gurcistan-macina-yonelik-kural-hatasi-itirazina-ret-1060839326.html
FIBA'dan Türkiye'nin Gürcistan maçına yönelik 'kural hatası' itirazına ret
FIBA'dan Türkiye'nin Gürcistan maçına yönelik 'kural hatası' itirazına ret
FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:02+0300
2022-09-05T23:02+0300
2022-09-05T23:28+0300
fiba
türkiye
gürcistan
kural hatası
itiraz
basketbol
ret
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060840380_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d62bef847e3bddbdf7e18678de519589.jpg
FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220905/super-ligde-derbi-tarihleri-belli-oldu-1060835603.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060840380_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_9fc24afd6db59ce96ef58a987838c715.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fiba, türkiye, gürcistan, kural hatası, itiraz, basketbol, ret
fiba, türkiye, gürcistan, kural hatası, itiraz, basketbol, ret
FIBA'dan Türkiye'nin Gürcistan maçına yönelik 'kural hatası' itirazına ret
23:02 05.09.2022 (güncellendi: 23:28 05.09.2022) Abone ol
FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.
FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.
Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.
Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.
Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.