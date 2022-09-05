https://sputniknews.com.tr/20220905/fibadan-turkiyenin-gurcistan-macina-yonelik-kural-hatasi-itirazina-ret-1060839326.html

FIBA'dan Türkiye'nin Gürcistan maçına yönelik 'kural hatası' itirazına ret

FIBA'dan Türkiye'nin Gürcistan maçına yönelik 'kural hatası' itirazına ret

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T23:02+0300

2022-09-05T23:02+0300

2022-09-05T23:28+0300

fiba

türkiye

gürcistan

kural hatası

itiraz

basketbol

ret

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060840380_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d62bef847e3bddbdf7e18678de519589.jpg

FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220905/super-ligde-derbi-tarihleri-belli-oldu-1060835603.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fiba, türkiye, gürcistan, kural hatası, itiraz, basketbol, ret