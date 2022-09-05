https://sputniknews.com.tr/20220905/super-ligde-derbi-tarihleri-belli-oldu-1060835603.html
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
TFF tarafıdan açıklanan Spor Toto Süper Lig programına göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de, Beşiktaş-Trabzonspor maçı 16 Ekim... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:35+0300
2022-09-05T21:35+0300
2022-09-05T21:52+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
derbi
tarih
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220830/super-ligden-7-kulup-ve-fenerbahceli-valencia-pfdkya-sevk-edildi-1060584878.html
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süper lig, spor toto süper lig, derbi, tarih
süper lig, spor toto süper lig, derbi, tarih
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
21:35 05.09.2022 (güncellendi: 21:52 05.09.2022) Abone ol
TFF tarafıdan açıklanan Spor Toto Süper Lig programına göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de, Beşiktaş-Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı.
Buna göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.