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Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçeli Enner Valencia da Konyaspor maçındaki 'kural dışı hareketi'... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:39+0300
2022-08-30T21:40+0300
spor
süper lig
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220803/super-kupa-finalistleri-pfdkya-sevk-edildi-1059438059.html
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süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi

21:39 30.08.2022 (güncellendi: 21:40 30.08.2022)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçeli Enner Valencia da Konyaspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ya sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
SPOR
Süper Kupa finalistleri PFDK'ya sevk edildi
3 Ağustos, 01:39
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