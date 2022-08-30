https://sputniknews.com.tr/20220830/super-ligden-7-kulup-ve-fenerbahceli-valencia-pfdkya-sevk-edildi-1060584878.html
Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçeli Enner Valencia da Konyaspor maçındaki 'kural dışı hareketi'... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:39+0300
2022-08-30T21:39+0300
2022-08-30T21:40+0300
spor
süper lig
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220803/super-kupa-finalistleri-pfdkya-sevk-edildi-1059438059.html
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süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'den 7 kulüp ve Fenerbahçeli Valencia PFDK'ya sevk edildi
21:39 30.08.2022 (güncellendi: 21:40 30.08.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçeli Enner Valencia da Konyaspor maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.