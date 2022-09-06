https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-a-milli-basketbol-takimi-eurobaskette-son-16-turuna-yukseldi-1060880626.html
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te son 16 turuna yükseldi
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te son 16 turuna yükseldi
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T20:18+0300
2022-09-06T20:18+0300
2022-09-06T20:18+0300
spor
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
gürcistan
fiba
eurobasket
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.Grupta oynanan günün ikinci maçında İspanya'nın Karadağ'ı 82-65 yenmesiyle ay-yıldızlı takım, şampiyonada son 16 turu vizesi aldı.Dört takımın tur atlayacağı grupta bugün yapılan iki maç sonucunda Türkiye ve İspanya üçer galibiyete ulaşırken, mağlup ettikleri Belçika ve Karadağ ise ikişer galibiyette kaldı.Günün son maçında bir galibiyeti olan Gürcistan, henüz maç kazanamayan Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan, maçı kazanması durumunda iki galibiyete ulaşacak ve yarın aynı galibiyete sahip Karadağ ile karşılaşacağı için bu iki takımdan biri iki galibiyette kalacak.Avrupa Şampiyonası'na, son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.Yarın İspanya karşısına liderlik için çıkacakA Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçını yarın İspanya ile yapacak.İki takımın da son 16 turuna çıkmayı garantilediği grupta, maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek.Tiflis Arena'da TSİ 14.30'da başlayacak karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak.Grupta yarın Bulgaristan-Belçika, Gürcistan-Karadağ müsabakaları da oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-basketbol-federasyonu-baskani-turkoglundan-gurcistan-maci-tepkisi-bu-utanc-fibanin-utanci-1060877667.html
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basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, gürcistan, fiba, eurobasket
basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, gürcistan, fiba, eurobasket
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te son 16 turuna yükseldi
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Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.
Grupta oynanan günün ikinci maçında İspanya'nın Karadağ'ı 82-65 yenmesiyle ay-yıldızlı takım, şampiyonada son 16 turu vizesi aldı.
Dört takımın tur atlayacağı grupta bugün yapılan iki maç sonucunda Türkiye ve İspanya üçer galibiyete ulaşırken, mağlup ettikleri Belçika ve Karadağ ise ikişer galibiyette kaldı.
Günün son maçında bir galibiyeti olan Gürcistan, henüz maç kazanamayan Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan, maçı kazanması durumunda iki galibiyete ulaşacak ve yarın aynı galibiyete sahip Karadağ ile karşılaşacağı için bu iki takımdan biri iki galibiyette kalacak.
Avrupa Şampiyonası'na, son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.
Yarın İspanya karşısına liderlik için çıkacak
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçını yarın İspanya ile yapacak.
İki takımın da son 16 turuna çıkmayı garantilediği grupta, maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek.
Tiflis Arena'da TSİ 14.30'da başlayacak karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak.
Grupta yarın Bulgaristan-Belçika, Gürcistan-Karadağ müsabakaları da oynanacak.