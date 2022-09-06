Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220906/suriye-devlet-televizyonu-israil-halep-havalimanina-saldirdi-1060883526.html
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:42+0300
2022-09-06T21:42+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
halep
havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/49/1041354951_153:0:1083:523_1920x0_80_0_0_5c1ee0ab94afd4ada348ce135727144f.jpg
İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/suriye-ile-barista-samimi-olmak-israil-ile-yapilan-gibi-buyukelcileri-gondermekle-olur-1060106679.html
israil
suriye
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/49/1041354951_269:0:966:523_1920x0_80_0_0_f1691d21ff234e85cca4bab65f684ba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suriye, hava saldırısı, halep, havalimanı
israil, suriye, hava saldırısı, halep, havalimanı

Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı

21:42 06.09.2022
© Ruptlyİsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi
İsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Ruptly
Abone olTelegram
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.
İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.
Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.
'Suriye ile barışta samimi olmak, İsrail ile yapılan gibi, büyükelçileri göndermekle olur’ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
EKSEN
'Suriye ile barışta samimi olmak, İsrail ile yapılan gibi, büyükelçileri göndermekle olur’
17 Ağustos, 21:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала