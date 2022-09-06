https://sputniknews.com.tr/20220906/suriye-devlet-televizyonu-israil-halep-havalimanina-saldirdi-1060883526.html
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:42+0300
2022-09-06T21:42+0300
2022-09-06T21:42+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
halep
havalimanı
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İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/suriye-ile-barista-samimi-olmak-israil-ile-yapilan-gibi-buyukelcileri-gondermekle-olur-1060106679.html
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israil, suriye, hava saldırısı, halep, havalimanı
israil, suriye, hava saldırısı, halep, havalimanı
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı
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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.
İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.
Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.