https://sputniknews.com.tr/20220817/suriye-ile-barista-samimi-olmak-israil-ile-yapilan-gibi-buyukelcileri-gondermekle-olur-1060106679.html

'Suriye ile barışta samimi olmak, İsrail ile yapılan gibi, büyükelçileri göndermekle olur’

'Suriye ile barışta samimi olmak, İsrail ile yapılan gibi, büyükelçileri göndermekle olur’

Hüsnü Mahalli’ye göre, Ankara için Suriye ile barışta samimiyet, İsrail'le olduğu gibi büyükelçi yollamaktan geçer. Ankara'nın değişiklik olarak yorumlanan... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T21:23+0300

2022-08-17T21:23+0300

2022-08-18T21:37+0300

eksen

türkiye

suriye

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

ihvan

recep tayyip erdoğan

beşar esad

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye politikalarında değişiklik sinyali olarak algılanan 'muhalifler ile hükümeti anlaştırmak' açıklaması ve Suriyeli mevkidaşıyla geçen ekimdeki 'ayaküstü' görüşmesine atıf yapmasının ardından Ankara'nın geri adımları geliyor. Suriye'nin kuzeyinde protesto gösterilerinin ardından Dışişleri Bakanlığı mevcut politikanın sürdüğüne işaret eden açıklama yaparken, Çavuşoğlu da 'anlaştırmak değil uzlaştırmak' kastının çarpıtıldığını söyledi.Ancak iktidar partisi içerisinden ve koalisyon ortağı MHP'den gelen olumlu açıklamalar eşliğinde tartışmalar devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir" açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da ikili ilişkilerin direkt hale gelebileceğini söyledi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk ise “Temenni ederiz ki Türkiye ve Suriye ilişkileri 2011 Haziran’ından öncesine dönsün” ifadelerini kullandı.Türk dış politikasında Suriye kilidi açılır mı sorusu eşliğinde, Ankara'nın mesajlarının anlamı ve Suriye yönetiminin bakışını gazeteci yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.'Türk bayrağının yakılmasına kimsenin müdahale etmemesi garip’Hüsnü Mahalli’ye göre, ekim ayında Belgrad'daki Bağlantısızlar toplantısında pek çok gazeteci olmasına karşılık Çavuşoğlu'nun Mikdat ile temasına kimsenin tanıklık etmemiş olması 'komik'. Şahsen Ankara'nın tutumunda fark görmeyen Mahalli, Türk tarafından 'rejim' ifadelerinin eski söylemlerinin değişmediğine işaret ettiğini söyledi. Türkiye yönetiminden gelen beyanatların protesto dalgası yarattığı Cerablus’da, Azez’de ve Afrin’de de Türk bayraklarının indirilip yakıldığını anımsatan Mahalli, buna kimsenin müdahale etmemesinin 'garip olduğunu' dile getirdi:‘Suriye ile barışta samimi olmak, İsrail ile yapılan gibi, büyükelçileri göndermekle olur’Mahalli, MHP liderinin sözlerinin ciddiye alınmasının zorluğuna atıf yaparken, Suriye ile barışma konusundaki samimiyetin İsrail'le olduğu gibi 'büyükelçi gönderiyorum' demekten geçtiğini dile getirdi:"Putin'e, 'Biz söyledik ama görüyorsunuz Suriye ayaklandı; muhalefete de sizi kolluyoruz' mesajı veriliyor"Mahalli'ye göre 'barıştıralım, uzlaştıralım' gibi laflarla mesaj verme çabası 'şark kurnazlığı'. Ankara'nın Rusya lideri Putin'in baskısına karşılık 'Biz söyledik ama bakın Suriyeliler ayaklandı' mesajı verdiği görüşündeki Mahalli, aynı şekilde muhalefete de 'sizi kolluyoruz' mesajının yollandığını kaydetti:'Suudi Arabistan, BAE’nin baskısı sonucu İhvan'a desteği kesiyor Ama Suriyeli İhvan'a kesmiyor''Suriye Milli Ordusu' denilen yapının Ankara'da kurulduğunu ve maaşların Türkiye'den ödendiğini anımsatan Mahalli, Ankara'nın barışmak bir yana Suriye'deki varlığını sürdürmek için sığınmacılara da SMO'ya da ihtiyacı olduğunu söyledi. Mahalli, Erdoğan yönetiminin diğer İhvanlara desteği keserken Suriye'dekine desteğinin sürmesini anımsattı. Mahalli'ye göre Ankara'nın acelesi yok, desteği de ancak şu an Suriye tavırları net olmayan Arap ülkeleri talep ederse kesebilir:'Suriye devletinden herhangi bir resmi açıklama yok'Suriye yönetiminin Türkiye'deki tartışmalara dair resmi açıklama yapmamış olmasına atıfta bulunan Mahalli, son olarak TSK saldırısında askerlerin hayatını yitirmesine ise sert tepki gösterildiğini belirtti:

suriye

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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türkiye, suriye, israil, birleşik arap emirlikleri (bae), ihvan, recep tayyip erdoğan, beşar esad