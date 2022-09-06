https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-devlet-baskani-putin-turist-gruplari-icin-vizesiz-rejim-uygulamasi-genisletilmeli-1060874263.html
Rusya Devlet Başkanı Putin: Turist grupları için vizesiz rejim uygulaması genişletilmeli
Rusya Devlet Başkanı Putin: Turist grupları için vizesiz rejim uygulaması genişletilmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, turist grupları için vizesiz rejim uygulamasının genişletilmesi gerektiğini, bunun Rusya'nın çıkarına olacağını ifade... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T18:05+0300
2022-09-06T18:05+0300
2022-09-06T18:05+0300
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Vladivostok kentinde Devlet Konseyi Başkanlığı'nın turizm konulu toplantısında konuşan Putin, turist gruplarının Rusya'yı vizesiz olarak ziyaret edebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.Putin, "St. Petersburg'da bu uygulama var. Cruise gemisi geliyor, insanlar kıyıya çıkıyor ve vizesiz olarak belirli süre geçiriyorlar. Bu uygulama genişletilebilir. Bu sadece fayda sağlar" dedi.Diğer ülkelerle vizesiz rejimler uygulanması konusundaki işbirliğinin artırılmasını da öneren Putin, bunun için karşılıklılık ilkesinin zorunlu olmadığının altını çizdi.Putin, "Vizesiz rejim tesis etmenin mümkün olduğu belirli ülkelerden bahsetmiyorum. Kimseye bir şey dayatılmamalı. Sadece ikili işbirliği hakkında konuşulmalı. Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da danışılmalı. Ben, ilkesel olarak, bu konuda karşılıklılık ilkesine takılmıyorum. Bakanlığın genel ilkesinin karşılıklılık ilkesi olduğunu biliyorum. Ancak bu ilkeler, çıkarlarımızın sağlanması söz konusu olduğunda kullanılmalıdır. Eğer bize engel çıkarıyorsa, bu ilkeleri ne yapalım? Daha esnek olabiliriz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-lideri-putin-koluna-konan-sahini-besledi-1060873504.html
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rusya, vize, turist, turist vizesi, vizesiz seyahat
rusya, vize, turist, turist vizesi, vizesiz seyahat
Rusya Devlet Başkanı Putin: Turist grupları için vizesiz rejim uygulaması genişletilmeli
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, turist grupları için vizesiz rejim uygulamasının genişletilmesi gerektiğini, bunun Rusya'nın çıkarına olacağını ifade etti.
Vladivostok kentinde Devlet Konseyi Başkanlığı'nın turizm konulu toplantısında konuşan Putin, turist gruplarının Rusya'yı vizesiz olarak ziyaret edebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Putin, "St. Petersburg'da bu uygulama var. Cruise gemisi geliyor, insanlar kıyıya çıkıyor ve vizesiz olarak belirli süre geçiriyorlar. Bu uygulama genişletilebilir. Bu sadece fayda sağlar" dedi.
Diğer ülkelerle vizesiz rejimler uygulanması konusundaki işbirliğinin artırılmasını da öneren Putin, bunun için karşılıklılık ilkesinin zorunlu olmadığının altını çizdi.
Putin, "Vizesiz rejim tesis etmenin mümkün olduğu belirli ülkelerden bahsetmiyorum. Kimseye bir şey dayatılmamalı. Sadece ikili işbirliği hakkında konuşulmalı. Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da danışılmalı. Ben, ilkesel olarak, bu konuda karşılıklılık ilkesine takılmıyorum. Bakanlığın genel ilkesinin karşılıklılık ilkesi olduğunu biliyorum. Ancak bu ilkeler, çıkarlarımızın sağlanması söz konusu olduğunda kullanılmalıdır. Eğer bize engel çıkarıyorsa, bu ilkeleri ne yapalım? Daha esnek olabiliriz" ifadelerini kullandı.