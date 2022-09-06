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https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-lideri-putin-koluna-konan-sahini-besledi-1060873504.html
Rusya lideri Putin, koluna konan şahini besledi
Rusya lideri Putin, koluna konan şahini besledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ne yaptığı ziyarette, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir şahini besledi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:51+0300
2022-09-06T17:58+0300
yaşam
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki Vladivostok kentindeki "Vostok-2022" askeri tatbikatı öncesinde Kamçatka Bölgesi'ne gitti. Burada gençlik forumuna katılarak bölgedeki gençlerle sohbet eden Putin, Kamçatka Bölgesi'ndeki Milkovsky kentinde bulunan Cape Sharomsky kırsal bölgesindeki Kamçatka Uluslararası Büyük Yırtıcı Kuş Türlerinin Üreme ve Koruma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kırmızı listede bulunan bir şahin türü olan Beyaz Gyrfalcon'ları inceleyen Putin, bu türlerin tekrar çoğalması konusunda merkezin sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Merkezin Genel Müdürü Shukhrat Razakov, Vladimir Putin'e bu kuş türlerinin üremesi için neler yaptıkları ve kuşlara verilen eğitimleri anlatılırken, bir bakıcının bıraktığı şahin Putin'in koluna takılan korumalığın üzerine uçtu. Putin'in koluna uçtuktan sonra yemini yiyen şahin daha sonra tekrar bakıcısına geri döndü. Merkezi ziyareti sırasında ekoloji gönüllüsü gençlerle sohbet eden Putin, dünyadaki ekolojik sorunlara ve çevre kirliliğine değindi. Pasifik Okyanusundaki 1,5 milyon kilometre alanda çöp adasının oluştuğuna dikkat çeken Putin, "Herkes Pasifik Okyanusu'ndaki 1,5 milyon kilometrekare büyüklüğündeki devasa plastik adanın farkında. Bunun insan faaliyetlerinin sonuçları olduğu açık. Bu sorunları oluşturan kimse bunun sonuçlarından kaçamaz. Ayrıca atmosfere salınan emisyonlardan bile bahsetmiyorum. Her ne olursa olsun, gezegenimizin ekolojisini küresel olarak etkilesin veya etkilemesin, bu topraklarda ve bu şehirlerde yaşayan insanları da kesinlikle etkiler. Bu nedenle, bu konuların özel bir dikkat gerektirdiği ve her şeyden önce bu sorunları anlayan ve olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için her şeyi yapmak isteyen insanlardan olduğu açıktır. Kamçatka özel bir yer, özel bir bölge. Kamçatka'ya ilk göründüğümde ona aşık oldum. Burada özel bir atmosfer var. Bu yüzden öncelikle bunu yaptığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Forumun doğayı seven ve onu korumaya hazır olan herkesin yoğun ilgisini çektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.
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rusya, vladimir putin, şahin
rusya, vladimir putin, şahin

Rusya lideri Putin, koluna konan şahini besledi

17:51 06.09.2022 (güncellendi: 17:58 06.09.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin
Rusya lideri Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ne yaptığı ziyarette, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir şahini besledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki Vladivostok kentindeki "Vostok-2022" askeri tatbikatı öncesinde Kamçatka Bölgesi'ne gitti.

Burada gençlik forumuna katılarak bölgedeki gençlerle sohbet eden Putin, Kamçatka Bölgesi'ndeki Milkovsky kentinde bulunan Cape Sharomsky kırsal bölgesindeki Kamçatka Uluslararası Büyük Yırtıcı Kuş Türlerinin Üreme ve Koruma Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kırmızı listede bulunan bir şahin türü olan Beyaz Gyrfalcon'ları inceleyen Putin, bu türlerin tekrar çoğalması konusunda merkezin sürdürdüğü çalışmaları inceledi.

Merkezin Genel Müdürü Shukhrat Razakov, Vladimir Putin'e bu kuş türlerinin üremesi için neler yaptıkları ve kuşlara verilen eğitimleri anlatılırken, bir bakıcının bıraktığı şahin Putin'in koluna takılan korumalığın üzerine uçtu. Putin'in koluna uçtuktan sonra yemini yiyen şahin daha sonra tekrar bakıcısına geri döndü.

Merkezi ziyareti sırasında ekoloji gönüllüsü gençlerle sohbet eden Putin, dünyadaki ekolojik sorunlara ve çevre kirliliğine değindi. Pasifik Okyanusundaki 1,5 milyon kilometre alanda çöp adasının oluştuğuna dikkat çeken Putin, "Herkes Pasifik Okyanusu'ndaki 1,5 milyon kilometrekare büyüklüğündeki devasa plastik adanın farkında. Bunun insan faaliyetlerinin sonuçları olduğu açık. Bu sorunları oluşturan kimse bunun sonuçlarından kaçamaz. Ayrıca atmosfere salınan emisyonlardan bile bahsetmiyorum. Her ne olursa olsun, gezegenimizin ekolojisini küresel olarak etkilesin veya etkilemesin, bu topraklarda ve bu şehirlerde yaşayan insanları da kesinlikle etkiler. Bu nedenle, bu konuların özel bir dikkat gerektirdiği ve her şeyden önce bu sorunları anlayan ve olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için her şeyi yapmak isteyen insanlardan olduğu açıktır. Kamçatka özel bir yer, özel bir bölge. Kamçatka'ya ilk göründüğümde ona aşık oldum. Burada özel bir atmosfer var. Bu yüzden öncelikle bunu yaptığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Forumun doğayı seven ve onu korumaya hazır olan herkesin yoğun ilgisini çektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.
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