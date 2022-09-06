Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220906/motorine-indirim-geliyor-1060884184.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorine yarın gece 1.14 TL indirim geleceği belirtildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:13+0300
2022-09-06T22:13+0300
ekonomi
benzin
motorin
türkiye
akaryakıt
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg
Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine yarın indirim gelecek.Edinilen bilgilere göre, indirim tutarı 1.14 TL olacak.Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_130:0:895:574_1920x0_80_0_0_1b25e29bbef302f756ff8ff0c87b91cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, türkiye, akaryakıt, indirim
benzin, motorin, türkiye, akaryakıt, indirim

Motorine indirim geliyor

22:13 06.09.2022
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Motorine yarın gece 1.14 TL indirim geleceği belirtildi.
Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine yarın indirim gelecek.
Edinilen bilgilere göre, indirim tutarı 1.14 TL olacak.
Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam
Dün, 16:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала