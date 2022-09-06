https://sputniknews.com.tr/20220906/motorine-indirim-geliyor-1060884184.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorine yarın gece 1.14 TL indirim geleceği belirtildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:13+0300
2022-09-06T22:13+0300
2022-09-06T22:13+0300
ekonomi
benzin
motorin
türkiye
akaryakıt
indirim
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Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine yarın indirim gelecek.Edinilen bilgilere göre, indirim tutarı 1.14 TL olacak.Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html
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benzin, motorin, türkiye, akaryakıt, indirim
benzin, motorin, türkiye, akaryakıt, indirim
Motorine indirim geliyor
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Motorine yarın gece 1.14 TL indirim geleceği belirtildi.
Petrol fiyatlarında bugünkü düşüş sonrasında motorine yarın indirim gelecek.
Edinilen bilgilere göre, indirim tutarı 1.14 TL olacak.
Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.