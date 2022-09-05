https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre benzine 65 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:24+0300
2022-09-05T16:24+0300
2022-09-05T16:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
NTV'nin haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, motorin, zam
Benzin ve motorine zam
Abone ol
Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre benzine 65 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi.
NTV'nin haberine
göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.
Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.