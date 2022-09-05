https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre benzine 65 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T16:24+0300

2022-09-05T16:24+0300

2022-09-05T16:24+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg

NTV'nin haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, motorin, zam