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https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre benzine 65 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:24+0300
2022-09-05T16:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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NTV'nin haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.
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benzin, motorin, zam
benzin, motorin, zam

Benzin ve motorine zam

16:24 05.09.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre benzine 65 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi.
NTV'nin haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.
Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı.
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