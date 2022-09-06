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MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu
MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:34+0300
2022-09-06T19:34+0300
politika
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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı. Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir" dedi.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1.5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220906/mhpli-yildizdan-kilicdarogluna-ysk-secim-takvimini-9-nisan-2023te-aciklayacak-1060872222.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), hdp, arzu erdem, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, gürsel tekin
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), hdp, arzu erdem, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, gürsel tekin

MHP'li Erdem: 7’li masa deşifre oldu

19:34 06.09.2022
© DHAMHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleriyle ilgili, CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.
Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir" dedi.
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1.5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte" diye konuştu.
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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