https://sputniknews.com.tr/20220906/mhpli-yildizdan-kilicdarogluna-ysk-secim-takvimini-9-nisan-2023te-aciklayacak-1060872222.html
MHP'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na: 'YSK seçim takvimini 9 Nisan 2023'te açıklayacak'
MHP'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na: 'YSK seçim takvimini 9 Nisan 2023'te açıklayacak'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçimlerin 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti. Yıldız... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:18+0300
2022-09-06T17:18+0300
2022-09-06T17:18+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
mhp
feti yıldız
erken seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti.Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MHP’li Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık” sözlerine yanıt verdi.Yıldız açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2023 yılında 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak" dedi.MHP'li Yıldız, "Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak ve seçim süreci resmen başlayacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-oyle-ya-da-boyle-erken-secim-gorunuyor-1060850184.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042999515_134:0:883:562_1920x0_80_0_0_be9728d241a961001b3162a317ded62a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mhp, feti yıldız, erken seçim, yüksek seçim kurulu (ysk)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mhp, feti yıldız, erken seçim, yüksek seçim kurulu (ysk)
MHP'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na: 'YSK seçim takvimini 9 Nisan 2023'te açıklayacak'
Abone ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçimlerin 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti. Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu'nun 19 Nisan'da seçim takvimini açıklayacağını belirtti.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MHP’li Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık” sözlerine yanıt verdi.
Yıldız açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2023 yılında 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak" dedi.
MHP'li Yıldız, "Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak ve seçim süreci resmen başlayacak" ifadelerini kullandı.