https://sputniknews.com.tr/20220906/mhpli-yildizdan-kilicdarogluna-ysk-secim-takvimini-9-nisan-2023te-aciklayacak-1060872222.html

MHP'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na: 'YSK seçim takvimini 9 Nisan 2023'te açıklayacak'

MHP'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na: 'YSK seçim takvimini 9 Nisan 2023'te açıklayacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçimlerin 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti. Yıldız... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:18+0300

2022-09-06T17:18+0300

2022-09-06T17:18+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

mhp

feti yıldız

erken seçim

yüksek seçim kurulu (ysk)

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını ifade etti.Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MHP’li Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık” sözlerine yanıt verdi.Yıldız açıklamasında, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2023 yılında 24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak" dedi.MHP'li Yıldız, "Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak ve seçim süreci resmen başlayacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-oyle-ya-da-boyle-erken-secim-gorunuyor-1060850184.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, mhp, feti yıldız, erken seçim, yüksek seçim kurulu (ysk)