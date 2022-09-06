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Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı
Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı
Macaristan'da 2022 yazının ortalama 22.8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:48+0300
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dünya
macaristan
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sıcak hava
yaz
sıcaklık
rekor
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Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20.8 derece, bu yıl yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının ise 22.8 derece olduğu belirtildi.Ülkenin birçok yerinde 1901'den beri görülmeyen sıcaklıklar yaşanırken, günlük en yüksek sıcaklık 41.5 dereceyle Kiskunfelegyhaza ve Hodmezövasarhely bölgesinde kaydedildi.Artan sıcaklığın etkisiyle ülke genelinde kuraklıkların da yaşandığı belirtilen açıklamada, 1991-2020 arasında 203.5 milimetre olan yağış ortalamasının 2022 yaz mevsiminde 137.3 milimetreye düştüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/sicaklardan-bunalan-kisi-yagmur-yaginca-sokakta-sampuanla-dus-aldi-1060794904.html
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macaristan, sıcak, sıcak hava, yaz, sıcaklık, rekor
macaristan, sıcak, sıcak hava, yaz, sıcaklık, rekor

Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

00:48 06.09.2022
© AAMacaristan'da 2022 yazının ortalama 22.8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı.
Macaristan'da 2022 yazının ortalama 22.8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Macaristan'da 2022 yazının ortalama 22.8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı.
Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20.8 derece, bu yıl yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının ise 22.8 derece olduğu belirtildi.
Ülkenin birçok yerinde 1901'den beri görülmeyen sıcaklıklar yaşanırken, günlük en yüksek sıcaklık 41.5 dereceyle Kiskunfelegyhaza ve Hodmezövasarhely bölgesinde kaydedildi.
Artan sıcaklığın etkisiyle ülke genelinde kuraklıkların da yaşandığı belirtilen açıklamada, 1991-2020 arasında 203.5 milimetre olan yağış ortalamasının 2022 yaz mevsiminde 137.3 milimetreye düştüğü belirtildi.
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