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https://sputniknews.com.tr/20220904/sicaklardan-bunalan-kisi-yagmur-yaginca-sokakta-sampuanla-dus-aldi-1060794904.html
Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı
Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı
Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur sevindirdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur sevindirdi.Havaların sıcaklığından bunalan bir kişi ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren kişi şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.
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rize, sıcak hava
rize, sıcak hava

Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı

16:47 04.09.2022 (güncellendi: 16:52 04.09.2022)
© İHAsokakta duş alan kişi
sokakta duş alan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA
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Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur sevindirdi.
Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur sevindirdi.
Havaların sıcaklığından bunalan bir kişi ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren kişi şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.
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