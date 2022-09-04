https://sputniknews.com.tr/20220904/sicaklardan-bunalan-kisi-yagmur-yaginca-sokakta-sampuanla-dus-aldi-1060794904.html

Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı

Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı

Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur sevindirdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

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rize

yaşam

sıcak hava

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Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur sevindirdi.Havaların sıcaklığından bunalan bir kişi ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren kişi şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.

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