https://sputniknews.com.tr/20220904/sicaklardan-bunalan-kisi-yagmur-yaginca-sokakta-sampuanla-dus-aldi-1060794904.html
Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı
Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı
Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur sevindirdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T16:47+0300
2022-09-04T16:47+0300
2022-09-04T16:52+0300
rize
yaşam
sıcak hava
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Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur sevindirdi.Havaların sıcaklığından bunalan bir kişi ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren kişi şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.
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rize, sıcak hava
Sıcaklardan bunalan kişi yağmur yağınca sokakta şampuanla duş aldı
16:47 04.09.2022 (güncellendi: 16:52 04.09.2022) Abone ol
Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur sevindirdi.
Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur sevindirdi.
Havaların sıcaklığından bunalan bir kişi ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren kişi şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.