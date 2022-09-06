Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kraliceden-hukumeti-kurma-gorevini-alan-truss-ingilterenin-yeni-basbakani-oldu--1060871653.html
Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu
Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:05+0300
2022-09-06T17:05+0300
dünya
ingiltere
liz truss
kraliçe elizabeth
başbakan
başbakanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060871506_0:76:2052:1230_1920x0_80_0_0_e9e939b4a9d534c98b4dc17f9110fe9d.jpg
Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyorLiz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060871506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_817310f45cd37238b79e5e5af1008369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, liz truss, kraliçe elizabeth, başbakan, başbakanlık
ingiltere, liz truss, kraliçe elizabeth, başbakan, başbakanlık

Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

17:05 06.09.2022
© AP Photo / Jane Barlowİngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Abone olTelegram
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.
Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.
Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.
Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.

Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyor

Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.
Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.
Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan, dolayısıyla başbakan koltuğuna oturacak olan Liz Truss, parti merkezinde zafer konuşması yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
DÜNYA
Yeni Britanya Başbakanı açıklandı: Boris Johnson'ın halefi Liz Truss oldu
Dün, 14:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала