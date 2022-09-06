https://sputniknews.com.tr/20220906/kraliceden-hukumeti-kurma-gorevini-alan-truss-ingilterenin-yeni-basbakani-oldu--1060871653.html

Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:05+0300

2022-09-06T17:05+0300

2022-09-06T17:05+0300

dünya

ingiltere

liz truss

kraliçe elizabeth

başbakan

başbakanlık

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Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.Truss'ın bugün yeni kabinesini açıklaması öngörülüyorLiz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html

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