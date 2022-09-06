https://sputniknews.com.tr/20220906/gaziantepte-fabrikada-patlama-2-olu-1060866450.html

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T15:37+0300

2022-09-06T15:37+0300

2022-09-06T15:37+0300

türkiye

iş yeri

fabrika

sanayi

patlama

gaziantep

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Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/buyukcekmecede-oto-tamircide-patlama-1060532526.html

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iş yeri, fabrika, sanayi, patlama, gaziantep