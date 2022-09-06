https://sputniknews.com.tr/20220906/gaziantepte-fabrikada-patlama-2-olu-1060866450.html
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T15:37+0300
2022-09-06T15:37+0300
2022-09-06T15:37+0300
türkiye
iş yeri
fabrika
sanayi
patlama
gaziantep
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Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/buyukcekmecede-oto-tamircide-patlama-1060532526.html
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iş yeri, fabrika, sanayi, patlama, gaziantep
iş yeri, fabrika, sanayi, patlama, gaziantep
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
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Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam ediyor.