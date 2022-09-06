https://sputniknews.com.tr/20220906/ft-ab-komisyonu-rus-gazina-tavan-fiyat-uygulamasi-icin-iki-secenek-onerdi-1060876776.html

FT: AB Komisyonu, Rus gazına tavan fiyat uygulaması için iki seçenek önerdi

FT: AB Komisyonu, Rus gazına tavan fiyat uygulaması için iki seçenek önerdi

Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Rus gazına tavan fiyat uygulaması için iki seçenek önerdiğini yazdı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:41+0300

2022-09-06T18:41+0300

2022-09-06T18:49+0300

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

tavan seviye

avrupa birliği

rusya

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Gazetenin ilgili belgeye atıfla yayınladığı habere göre AB Komisyonu, Rus gazına tavan fiyat uygulaması için iki seçenek önerdi.Habere göre ilk seçenek ya Rusya’dan ithal edilen gazın tamamı için tavan fiyat limitinin getirilmesini ya da mavi yakıtın fiyatı konusunda müzakerelerde bulunacak Rusya'dan tek bir gaz alıcısının oluşturulmasını öngörüyor.Aynı zamanda AB Komisyonu’na göre bu tür eylemler, Avrupalı şirketlerin Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile imzaladığı sözleşmelerde mücbir sebep riskine ve ‘olası bir jeopolitik gerilim tırmanmasına’ yol açabilir.İkinci seçenek ise gaz tedarikindeki kesinti riskinin derecesine bağlı olarak AB ülkelerinin kırmızı ve yeşil bölgelere ayrılmasını içeriyor. Kırmızı bölgedeki ülkeler için gaz fiyatları sınırlanabilecek, yeşil bölgede olanlar içinse kırmızı bölgedeki ülkelere gaz akışını kolaylaştıracak kadar yüksek kalabilecek.Aynı zamanda AB Komisyonu bu önlemin uygulanmasının zor olacağını, bunun büyük ölçüde AB ülkeleri arasındaki etkileşime bağlı olacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/g7-ulkelerinden-rus-petrolu-karari--1060731447.html

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