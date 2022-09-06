https://sputniknews.com.tr/20220906/cinde-68-buyuklugundeki-depremde-olu-sayisi-66ya-cikti-kurtarma-calismalari-suruyor-1060868205.html
Çin'de 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 66'ya çıktı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Çin'de 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 66'ya çıktı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 66'ya yükseldi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:12+0300
2022-09-06T16:12+0300
2022-09-06T16:13+0300
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Çin’in Sıçuan eyaletinde dün yerel saatle 12.52’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 66'ya yükseldiği, 56’sının durumu ağır olmak üzere 248 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 12 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ve 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi için çalışıldığı ifade edildi. Deprem sonucu 243 evin yıkıldığı, 13 bin ev ve 7 hidroelektrik santralinin hasar gördüğü, bazı otoyolların ise kullanılamaz hale geldiği bildirdi.Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.Deprem nedeniyle üst düzey acil müdahale alarmına geçen Sıçuan eyaletinde depremzedeler için çadır kampları kuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20220905/cinde-68lik-deprem-1060806223.html
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Çin'de 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 66'ya çıktı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
16:12 06.09.2022 (güncellendi: 16:13 06.09.2022) Abone ol
Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 66'ya yükseldi.
Çin’in Sıçuan eyaletinde dün yerel saatle 12.52’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 66'ya yükseldiği, 56’sının durumu ağır olmak üzere 248 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 12 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ve 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi için çalışıldığı ifade edildi.
Deprem sonucu 243 evin yıkıldığı, 13 bin ev ve 7 hidroelektrik santralinin hasar gördüğü, bazı otoyolların ise kullanılamaz hale geldiği bildirdi.
Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.
Deprem nedeniyle üst düzey acil müdahale alarmına geçen Sıçuan eyaletinde depremzedeler için çadır kampları kuruldu.