Çin'de 6.8'lik deprem
09:12 05.09.2022 (güncellendi: 09:24 05.09.2022)
© AADeprem
© AA
Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde 6.8 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı.
Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Luding ilçesinin 39 kilometre yakınında olduğu belirlendi.
An #earthquake of magnitude 6.8 struck a mountainous area in the west of #China's #Sichuan province after midday on #Monday pic.twitter.com/iNNXvQHTe4— Himanshu Purohit (@Himansh256370) September 5, 2022
Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi. Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1.55 milyon kişi yaşıyor.
Depremde henüz can kaybı bildirilmezken internette bölge sakinlerinin çektiği videolarda ciddi sarsıntıya yol açtığı görülen depremin yıkıma yol açmış olabileceğinden endişe ediliyor.
A 6.8-magnitude earthquake jolted Luding County, southwest China's Sichuan Province, at 12:52 p.m. Monday Beijing Time. A resident in Chengdu recorded the TV early warning. Chengdu is about 226 kilometers away from the epicenter of the Luding earthquake.pic.twitter.com/hPou1FNlxl— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) September 5, 2022