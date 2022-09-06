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Brezilya'da iPhone'ların şarj cihazı olmadan satışına yasak
Brezilya'da iPhone'ların şarj cihazı olmadan satışına yasak
Brezilya'da Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle yaklaşık 2.3 milyon dolar para cezası kesildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:58+0300
2022-09-06T22:58+0300
yaşam
apple
iphone
brezilya
şarj
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Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı.Brezilya Adalet Bakanlığının Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.3 milyon dolar) para cezası kesti.Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/apple-guvenlik-acigi-konusunda-uyardi-cihazlarinizi-ele-gecirebilirler-1060120414.html
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apple, iphone, brezilya, şarj, yasak
apple, iphone, brezilya, şarj, yasak

Brezilya'da iPhone'ların şarj cihazı olmadan satışına yasak

22:58 06.09.2022
© REUTERSiPhone 13
iPhone 13 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS
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Brezilya'da Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle yaklaşık 2.3 milyon dolar para cezası kesildi.
Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı.
Brezilya Adalet Bakanlığının Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.3 milyon dolar) para cezası kesti.
Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.
Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.
Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.
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