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Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'
Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'
Teknoloji devi Apple iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda ciddi güvenlik açıkları olduğunu açıklayarak kullanıcıları cihazların hackerlar tarafından ele... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T09:46+0300
2022-08-19T09:46+0300
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güvenlik
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Teknoloji haber sitelerinde kendine pek yer bulamasa da Apple dün iki güvenlik duyurusu yayınladı. Hackerların tespit edilen güvenlik açığından faydalanarak tıpkı kendileri kullanıcıymış gibi cihazları kullanabilecekleri uyarısı yapılan duyurulara göre ellerinde şu modeller bulunan kullanıcılara cihazlarını güncelleme tavsiyesi verildi: iPhone 6S ve üstü modeller, beşinci nesil ve sonrası bazı iPad modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 2, MacOs Monterey işletim sistemli Mac bilgisayarlar, bazı iPod modelleri. Duyurularda özellikle aktivist ve gazeteciler gibi 'göz önündeki kişilerin' güncelleme konusunda acele etmeleri istendi. Güvenlik açığından kaç kullanıcının etkilendiği ise belirtilmedi.
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apple, ipad, iphone, güvenlik
apple, ipad, iphone, güvenlik

Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'

09:46 19.08.2022
© AFP 2022 / JOSH EDELSONApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
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Teknoloji devi Apple iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda ciddi güvenlik açıkları olduğunu açıklayarak kullanıcıları cihazların hackerlar tarafından ele geçirilebileceği konusunda uyardı.
Teknoloji haber sitelerinde kendine pek yer bulamasa da Apple dün iki güvenlik duyurusu yayınladı.
Hackerların tespit edilen güvenlik açığından faydalanarak tıpkı kendileri kullanıcıymış gibi cihazları kullanabilecekleri uyarısı yapılan duyurulara göre ellerinde şu modeller bulunan kullanıcılara cihazlarını güncelleme tavsiyesi verildi: iPhone 6S ve üstü modeller, beşinci nesil ve sonrası bazı iPad modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 2, MacOs Monterey işletim sistemli Mac bilgisayarlar, bazı iPod modelleri.
Duyurularda özellikle aktivist ve gazeteciler gibi 'göz önündeki kişilerin' güncelleme konusunda acele etmeleri istendi. Güvenlik açığından kaç kullanıcının etkilendiği ise belirtilmedi.
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