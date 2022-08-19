https://sputniknews.com.tr/20220819/apple-guvenlik-acigi-konusunda-uyardi-cihazlarinizi-ele-gecirebilirler-1060120414.html
Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'
Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'
Teknoloji devi Apple iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda ciddi güvenlik açıkları olduğunu açıklayarak kullanıcıları cihazların hackerlar tarafından ele... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T09:46+0300
2022-08-19T09:46+0300
2022-08-19T09:46+0300
yaşam
apple
ipad
iphone
güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060120466_0:20:3073:1748_1920x0_80_0_0_8bb6ef636b24e274bd07b1c26f827390.jpg
Teknoloji haber sitelerinde kendine pek yer bulamasa da Apple dün iki güvenlik duyurusu yayınladı. Hackerların tespit edilen güvenlik açığından faydalanarak tıpkı kendileri kullanıcıymış gibi cihazları kullanabilecekleri uyarısı yapılan duyurulara göre ellerinde şu modeller bulunan kullanıcılara cihazlarını güncelleme tavsiyesi verildi: iPhone 6S ve üstü modeller, beşinci nesil ve sonrası bazı iPad modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 2, MacOs Monterey işletim sistemli Mac bilgisayarlar, bazı iPod modelleri. Duyurularda özellikle aktivist ve gazeteciler gibi 'göz önündeki kişilerin' güncelleme konusunda acele etmeleri istendi. Güvenlik açığından kaç kullanıcının etkilendiği ise belirtilmedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060120466_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f6915c571cce8a23acbc0522dc2b955a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
apple, ipad, iphone, güvenlik
apple, ipad, iphone, güvenlik
Apple güvenlik açığı konusunda uyardı: 'Cihazlarınızı ele geçirebilirler'
Abone ol
Teknoloji devi Apple iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda ciddi güvenlik açıkları olduğunu açıklayarak kullanıcıları cihazların hackerlar tarafından ele geçirilebileceği konusunda uyardı.
Teknoloji haber sitelerinde kendine pek yer bulamasa da Apple dün iki güvenlik duyurusu yayınladı.
Hackerların tespit edilen güvenlik açığından faydalanarak tıpkı kendileri kullanıcıymış gibi cihazları kullanabilecekleri uyarısı yapılan duyurulara göre ellerinde şu modeller bulunan kullanıcılara cihazlarını güncelleme tavsiyesi verildi: iPhone 6S ve üstü modeller, beşinci nesil ve sonrası bazı iPad modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad Air 2, MacOs Monterey işletim sistemli Mac bilgisayarlar, bazı iPod modelleri.
Duyurularda özellikle aktivist ve gazeteciler gibi 'göz önündeki kişilerin' güncelleme konusunda acele etmeleri istendi. Güvenlik açığından kaç kullanıcının etkilendiği ise belirtilmedi.