https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-josef-de-souza-pfdkya-sevk-edildi-1060881248.html
Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T20:29+0300
2022-09-06T20:29+0300
2022-09-06T20:29+0300
spor
beşiktaş
ankaragücü
mke ankaragücü
josef de souza
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/super-ligden-7-kulup-ve-fenerbahceli-valencia-pfdkya-sevk-edildi-1060584878.html
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beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, josef de souza, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, josef de souza, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.
Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.