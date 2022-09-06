https://sputniknews.com.tr/20220906/besiktasli-josef-de-souza-pfdkya-sevk-edildi-1060881248.html

Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:29+0300

2022-09-06T20:29+0300

2022-09-06T20:29+0300

spor

beşiktaş

ankaragücü

mke ankaragücü

josef de souza

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/super-ligden-7-kulup-ve-fenerbahceli-valencia-pfdkya-sevk-edildi-1060584878.html

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beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, josef de souza, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)