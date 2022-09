https://sputniknews.com.tr/20220906/artan-maliyet-pes-ettirdi-vegan-restoran-menuye-et-ekledi-musteriler-tepkili-1060858048.html

Artan maliyet pes ettirdi: Vegan restoran menüye et ekledi, müşteriler tepkili

Ukrayna krizi gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de bir...

İngiltere'deki Taunton kasabasındaki bir vegan restoran, enerji krizi nedeniyle yaşanılan zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalabilmek için menüye et ekleme kararı aldı.The Mango Tree isimli vegan restoranın sahipleri geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren menülerinde et ürünlerinin de yer alacağını açıklarken, müşteriler tepkili. Kimi vegan müşteriler ekonomik zorlukların et satışına geri dönmek için bir bahane olamayacağını savunarak, "Et satılmasındansa restoran kapatılsın daha iyi" dedi.Restoran sahibi ise ellerinde başka hiçbir seçenek olmadığını belirterek, "Çok şeyi ve bir şans daha vermeyi borçlu olduğumuz harika ekibimizin işleri ve refahı da bağlı olduğumuz etik kurallarına dahil" açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Veganlık ticari bir girişim değildir'Duruma tepki gösteren müşterilerden biri ise bu gerekçeleri makul bulmadığını belirterek şu yorumu yaptı:Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu büyük bir utanç. Taunton'da yüzde 100 vegan bir restorana sahip olmak harikaydı. Ama veganlık bir ticari girişim değildir. Hayvanlar, gezegen ve halk sağlığı için en iyisini yapan etik bir felsefedir" ifadelerini kullandı.İngiltere'de çok sayıda vegan restoranın artan maliyetler sebebiyle kapandığı ya da et yemekleri menülerine eklediği belirtildi.

ingiltere

