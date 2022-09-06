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Artan maliyet pes ettirdi: Vegan restoran menüye et ekledi, müşteriler tepkili
Artan maliyet pes ettirdi: Vegan restoran menüye et ekledi, müşteriler tepkili
Ukrayna krizi gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de bir... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:40+0300
2022-09-06T12:45+0300
yaşam
ingiltere
vegan
restoran
et
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İngiltere'deki Taunton kasabasındaki bir vegan restoran, enerji krizi nedeniyle yaşanılan zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalabilmek için menüye et ekleme kararı aldı.The Mango Tree isimli vegan restoranın sahipleri geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren menülerinde et ürünlerinin de yer alacağını açıklarken, müşteriler tepkili. Kimi vegan müşteriler ekonomik zorlukların et satışına geri dönmek için bir bahane olamayacağını savunarak, "Et satılmasındansa restoran kapatılsın daha iyi" dedi.Restoran sahibi ise ellerinde başka hiçbir seçenek olmadığını belirterek, "Çok şeyi ve bir şans daha vermeyi borçlu olduğumuz harika ekibimizin işleri ve refahı da bağlı olduğumuz etik kurallarına dahil" açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Veganlık ticari bir girişim değildir'Duruma tepki gösteren müşterilerden biri ise bu gerekçeleri makul bulmadığını belirterek şu yorumu yaptı:Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu büyük bir utanç. Taunton'da yüzde 100 vegan bir restorana sahip olmak harikaydı. Ama veganlık bir ticari girişim değildir. Hayvanlar, gezegen ve halk sağlığı için en iyisini yapan etik bir felsefedir" ifadelerini kullandı.İngiltere'de çok sayıda vegan restoranın artan maliyetler sebebiyle kapandığı ya da et yemekleri menülerine eklediği belirtildi.
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ingiltere, vegan, restoran, et

Artan maliyet pes ettirdi: Vegan restoran menüye et ekledi, müşteriler tepkili

12:40 06.09.2022 (güncellendi: 12:45 06.09.2022)
© AFP 2022 / PHILIPPE HUGUEN'Hayvanlar içerik maddesi değildir' diyen bir Vegan slogan
'Hayvanlar içerik maddesi değildir' diyen bir Vegan slogan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE HUGUEN
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Ukrayna krizi gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de bir restoran, çareyi vegan menüden vazgeçmekte buldu.
İngiltere'deki Taunton kasabasındaki bir vegan restoran, enerji krizi nedeniyle yaşanılan zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalabilmek için menüye et ekleme kararı aldı.
The Mango Tree isimli vegan restoranın sahipleri geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren menülerinde et ürünlerinin de yer alacağını açıklarken, müşteriler tepkili. Kimi vegan müşteriler ekonomik zorlukların et satışına geri dönmek için bir bahane olamayacağını savunarak, "Et satılmasındansa restoran kapatılsın daha iyi" dedi.
Restoran sahibi ise ellerinde başka hiçbir seçenek olmadığını belirterek, "Çok şeyi ve bir şans daha vermeyi borçlu olduğumuz harika ekibimizin işleri ve refahı da bağlı olduğumuz etik kurallarına dahil" açıklaması yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın bir gelecekte Taunton ahalisine yemek ve paket servis için yeni ve heyecan verici seçenekler sunmak için kendimizi yeniden hayal ettiğimizden, restoranımız heyecan verici bir değişim döneminden geçecek. Yine aynı yerde ve çok iyi bildiğiniz, sevdiğiniz aynı ekiple hizmete devam edecek olan yeni restoranda çeşitli diyet tercihlerini karşılamak için çeşitli yemekler sunacağız. Tamamen vegan bir restoran olarak devam etmek, yeterli sayıda müşteri bizi desteklemediği için bizim için önemli bir süre sürdürülebilir olmadı. Yapılacak değişiklikler, ekibimizin işlerini güvence altına almamıza ve aksi takdirde ortadan kalkacak olan lezzetli bitki bazlı yemekleri Taunton'a sunmaya devam etmemize olanak sağlayacak."

'Veganlık ticari bir girişim değildir'

Duruma tepki gösteren müşterilerden biri ise bu gerekçeleri makul bulmadığını belirterek şu yorumu yaptı:
"Bu restorana bitki temelli değerleri ve otantikliği için gidiyordum. Yüksek fiyatları savunuyorlar. Şimdi ise vegan değerlerinden uzaklaşarak diğer restoranlardan bir farkları kalmayacak ve daha pahalı olacaklar. Bu yüzden bir daha bu restorana gitmeyeceğim."
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu büyük bir utanç. Taunton'da yüzde 100 vegan bir restorana sahip olmak harikaydı. Ama veganlık bir ticari girişim değildir. Hayvanlar, gezegen ve halk sağlığı için en iyisini yapan etik bir felsefedir" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de çok sayıda vegan restoranın artan maliyetler sebebiyle kapandığı ya da et yemekleri menülerine eklediği belirtildi.
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