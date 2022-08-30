https://sputniknews.com.tr/20220830/abdde-cocugu-yetersiz-beslenmeden-olen-vegan-anneye-muebbet-hapis-1060557990.html

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anneye müebbet hapis

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anneye müebbet hapis

ABD'de 2019'da yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin cinayetle suçlanan vegan annesi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T10:10+0300

2022-08-30T10:10+0300

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yaşam

vegan

anne

yetersiz beslenme

ölüm

abd

müebbet

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ABD'de 2019 yılında sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlu Ezra O'Leary'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulunmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.Kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor.Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi. Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı.ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor.Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220703/abdde-cocugu-yetersiz-beslenmeden-olen-vegan-anne-suclu-bulundu-1058241946.html

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vegan, anne, yetersiz beslenme, ölüm, abd, müebbet