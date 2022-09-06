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Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı
Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı
Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:18+0300
2022-09-06T22:18+0300
koronavirüs
almanya
uçak
maske
kovid-19
karl lauterbach
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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'nın uçakta maske zorunluluğunu kaldıran en son ülkelerden biri olduğunu belirterek, uçakta maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.Bakan Lauterbach, uluslararası uçuşlarda maskelerin takılmadığını söyleyerek, "Otobüs ve trenlerde maske takma zorunluluğu konusunda pazarlık yapmayacağız. Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında sonbaharda vaka sayısı keskin bir şekilde artarsa, uçaklarda maske takma zorunluluğu yönetmelikle yeniden gelebilir" ifadelerini kullandı.Lauterbach, Almanya'nın sonbahara iyi hazırlandığını, salgın sırasında enfeksiyon sayısı artarsa maskelerin kapalı ve hatta açık alanlarda zorunlu olabileceğine de dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220901/katarda-kapali-alanlarda-maske-zorunlulugu-kaldirildi-1060656281.html
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almanya, uçak, maske, kovid-19, karl lauterbach
almanya, uçak, maske, kovid-19, karl lauterbach

Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı

22:18 06.09.2022
© İHAAlmanya - Uçak - Maske
Almanya - Uçak - Maske - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© İHA
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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'nın uçakta maske zorunluluğunu kaldıran en son ülkelerden biri olduğunu belirterek, uçakta maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
Bakan Lauterbach, uluslararası uçuşlarda maskelerin takılmadığını söyleyerek, "Otobüs ve trenlerde maske takma zorunluluğu konusunda pazarlık yapmayacağız. Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında sonbaharda vaka sayısı keskin bir şekilde artarsa, uçaklarda maske takma zorunluluğu yönetmelikle yeniden gelebilir" ifadelerini kullandı.
Lauterbach, Almanya'nın sonbahara iyi hazırlandığını, salgın sırasında enfeksiyon sayısı artarsa maskelerin kapalı ve hatta açık alanlarda zorunlu olabileceğine de dikkat çekti.
Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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