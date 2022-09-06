https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-ucakta-maske-zorunlulugu-kalkti-1060884302.html

Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı

Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T22:18+0300

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koronavirüs

almanya

uçak

maske

kovid-19

karl lauterbach

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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'nın uçakta maske zorunluluğunu kaldıran en son ülkelerden biri olduğunu belirterek, uçakta maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.Bakan Lauterbach, uluslararası uçuşlarda maskelerin takılmadığını söyleyerek, "Otobüs ve trenlerde maske takma zorunluluğu konusunda pazarlık yapmayacağız. Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında sonbaharda vaka sayısı keskin bir şekilde artarsa, uçaklarda maske takma zorunluluğu yönetmelikle yeniden gelebilir" ifadelerini kullandı.Lauterbach, Almanya'nın sonbahara iyi hazırlandığını, salgın sırasında enfeksiyon sayısı artarsa maskelerin kapalı ve hatta açık alanlarda zorunlu olabileceğine de dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20220901/katarda-kapali-alanlarda-maske-zorunlulugu-kaldirildi-1060656281.html

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almanya, uçak, maske, kovid-19, karl lauterbach