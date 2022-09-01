https://sputniknews.com.tr/20220901/katarda-kapali-alanlarda-maske-zorunlulugu-kaldirildi-1060656281.html

Katar'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Katar'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Katar'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T05:09+0300

2022-09-01T05:09+0300

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katar haber ajansı qna

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Katar haber ajansı QNA'ya göre, Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdullah es-Sulayti konuya ilişkin açıklama yaptı.Sulayti, Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri ele aldığı raporunun incelenmesinin ardından, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildiğini kaydetti.Sulayti, sağlık kuruluşları ile toplu taşımalar ve kapalı yerlerde bulunup işi gereği müşterilerle iletişim kurması gereken memur ve çalışanların bu kararın dışında tutulduğunu ifade etti.Kararın yarından itibaren uygulamaya konulacağı aktarıldı.Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmış, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 6 Temmuz'da yeniden getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220831/abdde-beklenen-yasam-suresi-kovid-19-nedeniyle-iki-yil-ust-uste-dustu-1060643279.html

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