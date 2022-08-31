https://sputniknews.com.tr/20220831/abdde-beklenen-yasam-suresi-kovid-19-nedeniyle-iki-yil-ust-uste-dustu-1060643279.html

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü

ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T22:49+0300

2022-08-31T22:49+0300

2022-08-31T22:55+0300

dünya

koronavirüs

abd

beklenen yaşam süresi

kovid-19

abd hastalık kontrol ve önleme merkezi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76.1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78.8 idi.Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79.1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73.2'ye gerilediğini duyurdu.En çok düşüş Kızılderililerde görüldüRapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83.5 yıl ile Asya kökenliler oldu.Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6.5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

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koronavirüs, abd, beklenen yaşam süresi, kovid-19, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi