https://sputniknews.com.tr/20220831/abdde-beklenen-yasam-suresi-kovid-19-nedeniyle-iki-yil-ust-uste-dustu-1060643279.html
ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:49+0300
2022-08-31T22:49+0300
2022-08-31T22:55+0300
dünya
koronavirüs
abd
beklenen yaşam süresi
kovid-19
abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76.1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78.8 idi.Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79.1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73.2'ye gerilediğini duyurdu.En çok düşüş Kızılderililerde görüldüRapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83.5 yıl ile Asya kökenliler oldu.Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6.5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.
https://sputniknews.com.tr/20210805/abd-yabanci-ziyaretcilere-koronavirus-asisi-zorunlulugu-getirmeyi-planliyor-1045162909.html
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koronavirüs, abd, beklenen yaşam süresi, kovid-19, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
koronavirüs, abd, beklenen yaşam süresi, kovid-19, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
22:49 31.08.2022 (güncellendi: 22:55 31.08.2022) Abone ol
ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76.1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78.8 idi.
Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79.1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73.2'ye gerilediğini duyurdu.
En çok düşüş Kızılderililerde görüldü
Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83.5 yıl ile Asya kökenliler oldu.
Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6.5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.
Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.