Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220831/abdde-beklenen-yasam-suresi-kovid-19-nedeniyle-iki-yil-ust-uste-dustu-1060643279.html
ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:49+0300
2022-08-31T22:55+0300
dünya
koronavirüs
abd
beklenen yaşam süresi
kovid-19
abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043018555_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b086b741fffce02a19336873cc36dc6d.jpg
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76.1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78.8 idi.Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79.1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73.2'ye gerilediğini duyurdu.En çok düşüş Kızılderililerde görüldüRapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83.5 yıl ile Asya kökenliler oldu.Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6.5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.
https://sputniknews.com.tr/20210805/abd-yabanci-ziyaretcilere-koronavirus-asisi-zorunlulugu-getirmeyi-planliyor-1045162909.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043018555_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7ae4b4fe4395d03d0bd4ba49a395e164.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, abd, beklenen yaşam süresi, kovid-19, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
koronavirüs, abd, beklenen yaşam süresi, kovid-19, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü

22:49 31.08.2022 (güncellendi: 22:55 31.08.2022)
© Fotoğraf : www.greeleytribune.comABD, Colorado, huzurevi, protesto
ABD, Colorado, huzurevi, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Fotoğraf : www.greeleytribune.com
Abone olTelegram
ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76.1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78.8 idi.
Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79.1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73.2'ye gerilediğini duyurdu.

En çok düşüş Kızılderililerde görüldü

Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83.5 yıl ile Asya kökenliler oldu.
Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6.5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.
Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.
ABD- aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2021
DÜNYA
ABD, yabancı ziyaretçilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor
5 Ağustos 2021, 01:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала