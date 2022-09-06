Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlarina-tepkiler-suruyor-magdeburgda-binlerce-kisi-eylem-yapti-1060887476.html
Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı
Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından bugün de Madgeburg'da binlerce kişi, hükümeti protesto etti... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T23:31+0300
2022-09-06T23:31+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
rusya
yaptırım
gazprom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060888586_73:0:1149:605_1920x0_80_0_0_5b11b45fbd244ae7fe727c5733f646a0.png
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.Almanya'da Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından Madgeburg'da da toplanan binlerce kişi, hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında binlerce kişiden, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sloganları yükseldi. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060888586_207:0:1014:605_1920x0_80_0_0_50075f9faa0ff8764af1c31becdf02ed.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, yaptırım, gazprom
almanya, rusya, yaptırım, gazprom

Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı

23:31 06.09.2022
© Twitter / AZmilitary1Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı
Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Twitter / AZmilitary1
Abone olTelegram
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından bugün de Madgeburg'da binlerce kişi, hükümeti protesto etti. Protestonun gerçekleştiği meydandan sık sık, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sesleri yükseldi.
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.

Almanya'da Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından Madgeburg'da da toplanan binlerce kişi, hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında binlerce kişiden, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sloganları yükseldi.

Die Linke - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle hükümet protesto edildi: Donmak yerine protesto et
00:26
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала