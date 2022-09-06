Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı
© Twitter / AZmilitary1Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı
© Twitter / AZmilitary1
Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından bugün de Madgeburg'da binlerce kişi, hükümeti protesto etti. Protestonun gerçekleştiği meydandan sık sık, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sesleri yükseldi.
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.
Almanya'da Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından Madgeburg'da da toplanan binlerce kişi, hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında binlerce kişiden, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sloganları yükseldi.
Almanya'da Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından Madgeburg'da da toplanan binlerce kişi, hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında binlerce kişiden, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sloganları yükseldi.
🇩🇪✊✊✊At a rally in Magdeburg, the crowd chants "Nord Stream! Nord Stream!"— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) September 6, 2022
It is not even winter yet and the Translatlantic Greens like Berbock will be waiting for many problems soon with their disastrous energy policies who will de-industralise Germany pic.twitter.com/lpyGYVTmKW
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.