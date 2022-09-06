https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlarina-tepkiler-suruyor-magdeburgda-binlerce-kisi-eylem-yapti-1060887476.html

Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı

Almanya'da artan enerji fiyatlarına tepkiler sürüyor: Magdeburg'da binlerce kişi eylem yaptı

Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından bugün de Madgeburg'da binlerce kişi, hükümeti protesto etti... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T23:31+0300

2022-09-06T23:31+0300

2022-09-06T23:31+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

rusya

yaptırım

gazprom

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Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.Almanya'da Berlin, Leipzig, Hamburg gibi kentlerin ardından Madgeburg'da da toplanan binlerce kişi, hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında binlerce kişiden, "Kuzey Akım, Kuzey Akım" sloganları yükseldi. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.

https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html

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almanya, rusya, yaptırım, gazprom