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https://sputniknews.com.tr/20220906/abd-savunma-bakanligi-iranin-el-koydugu-abd-deniz-araclarinin-kameralari-kayip-1060885005.html
Pentagon: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp
Pentagon: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, İran’ın Kızıl Deniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:29+0300
2022-09-06T22:33+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
iran
kızıldeniz
ida
kızıl deniz
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.İran’ın geçen hafta Kızıl Deniz'de el koyduğu iki Amerikan İDA’sına takılı kameraların kayıp olduğu bilgisini teyit eden Ryder, "Bunlar tasnif dışı, hassas teknoloji içermeyen piyasadaki kameralardı. Tam olarak o kameralara ne olduğu konusunda bilgim yok. Dolayısıyla İran’ın onları aldığını teyit edemem" dedi.ABD’li general, askeri veya hassas teknolojiye sahip kameralar olmadığı için ABD’nin bu kameraları bulmak için bir çaba içinde olup olmayacağı konusunda da emin olmadığını söyledi.İran, 2 Eylül’de Kızıl Deniz'de ABD’ye ait iki İDA’yı "deniz güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek" alıkoyduğunu açıklamıştı.ABD’nin bölgeye iki muhrip gemisi göndermesi üzerine İran donanması iki deniz aracını serbest bırakmıştı.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20220830/abd-iranin-insansiz-bir-gemiyi-ele-gecirme-girisimini-engelledik-1060585759.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), iran, kızıldeniz, ida, kızıl deniz
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), iran, kızıldeniz, ida, kızıl deniz

Pentagon: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

22:29 06.09.2022 (güncellendi: 22:33 06.09.2022)
© ABD DonanmasıABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© ABD Donanması
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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, İran’ın Kızıl Deniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran güçlerinin elinde olup olmadığını bilmediklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.
İran’ın geçen hafta Kızıl Deniz'de el koyduğu iki Amerikan İDA’sına takılı kameraların kayıp olduğu bilgisini teyit eden Ryder, "Bunlar tasnif dışı, hassas teknoloji içermeyen piyasadaki kameralardı. Tam olarak o kameralara ne olduğu konusunda bilgim yok. Dolayısıyla İran’ın onları aldığını teyit edemem" dedi.
ABD’li general, askeri veya hassas teknolojiye sahip kameralar olmadığı için ABD’nin bu kameraları bulmak için bir çaba içinde olup olmayacağı konusunda da emin olmadığını söyledi.
İran, 2 Eylül’de Kızıl Deniz'de ABD’ye ait iki İDA’yı "deniz güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek" alıkoyduğunu açıklamıştı.
ABD’nin bölgeye iki muhrip gemisi göndermesi üzerine İran donanması iki deniz aracını serbest bırakmıştı.
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ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
DÜNYA
ABD: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik
30 Ağustos, 22:07
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