https://sputniknews.com.tr/20220830/abd-iranin-insansiz-bir-gemiyi-ele-gecirme-girisimini-engelledik-1060585759.html
ABD: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik
ABD: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:07+0300
2022-08-30T22:07+0300
2022-08-30T22:15+0300
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ABD, İran'ın 5. Filo'daki insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engellediklerini belirtti.ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait bir destek gemisinin ABD 5. Filosu'nun kontrolündeki bir insansız gemiyi 29-30 Ağustos gecesi Basra Körfezi'nde ele geçirmesini engelledik" ifadesi kullanıldı.Yerel saat ile dün 23.00 sularında Shahid Bzairar isimli İran Devrim Muhafızları gemisinin, 5. Filo'ya ait Saildrone Explorer isimli gemiyi ele geçirmeye çalıştığının fark edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu geminin yakınlarında bulunan USS Thunderbolt isimli devriye gemisinin olaya müdahale ettiği belirtildi.Ayrıca Bahreyn'de bulunan üsten MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin de kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, müdahale sonucunda İran gemisinin ABD gemisiyle kurduğu çekme bağını kopardığı aktarıldı.Açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Brad Cooper'ın, "İran Devrim Muhafızları'nın eylemleri alçakçadır, mazur görülemez ve profesyonel denizcilik kuvvetinin davranış biçimine uygun değildir" şeklindeki ifadesine yer verildi.
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abd, abd deniz kuvvetleri, iran, devrim muhafızları ordusu, devrim muhafızları, iran devrim muhafızları
abd, abd deniz kuvvetleri, iran, devrim muhafızları ordusu, devrim muhafızları, iran devrim muhafızları
ABD: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik
22:07 30.08.2022 (güncellendi: 22:15 30.08.2022) Abone ol
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.
ABD, İran'ın 5. Filo'daki insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engellediklerini belirtti.
ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait bir destek gemisinin ABD 5. Filosu'nun kontrolündeki bir insansız gemiyi 29-30 Ağustos gecesi Basra Körfezi'nde ele geçirmesini engelledik" ifadesi kullanıldı.
Yerel saat ile dün 23.00 sularında Shahid Bzairar isimli İran Devrim Muhafızları gemisinin, 5. Filo'ya ait Saildrone Explorer isimli gemiyi ele geçirmeye çalıştığının fark edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu geminin yakınlarında bulunan USS Thunderbolt isimli devriye gemisinin olaya müdahale ettiği belirtildi.
Ayrıca Bahreyn'de bulunan üsten MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin de kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, müdahale sonucunda İran gemisinin ABD gemisiyle kurduğu çekme bağını kopardığı aktarıldı.
Açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Brad Cooper'ın, "İran Devrim Muhafızları'nın eylemleri alçakçadır, mazur görülemez ve profesyonel denizcilik kuvvetinin davranış biçimine uygun değildir" şeklindeki ifadesine yer verildi.